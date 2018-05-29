Меркель пригласила Эрдогана в Германию после выборов в Турции

"Госпожа Меркель заявила, что ждет нашего президента после выборов", — сказал Чавушоглу журналистам в немецком Золингене. Его цитирует газета Hurriyet.

Чавушоглу и Меркель прибыли в Золинген для участия в мероприятии, посвященном трагической дате — 25 лет назад немецкие неонацисты подожгли дом, где проживала большая семья выходцев из Турции.

Три девочки и две женщины тогда погибли, 14 остальных членов семьи, включая несколько детей, получили ранения. Нападение вызвало бурные протесты со стороны турок в различных городах Германии и крупные демонстрации немцев в поддержку жертв трагедии.