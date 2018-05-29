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Меркель пригласила Эрдогана в Германию
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Меркель пригласила Эрдогана в Германию после выборов в Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Pool
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила турецкого лидера Тайипа Эрдогана посетить с визитом ФРГ после президентских выборов в Турции, которые пройдут 24 июня, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Госпожа Меркель заявила, что ждет нашего президента после выборов", — сказал Чавушоглу журналистам в немецком Золингене. Его цитирует газета Hurriyet.
Чавушоглу и Меркель прибыли в Золинген для участия в мероприятии, посвященном трагической дате — 25 лет назад немецкие неонацисты подожгли дом, где проживала большая семья выходцев из Турции.
Три девочки и две женщины тогда погибли, 14 остальных членов семьи, включая несколько детей, получили ранения. Нападение вызвало бурные протесты со стороны турок в различных городах Германии и крупные демонстрации немцев в поддержку жертв трагедии.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека. Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.
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