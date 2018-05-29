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В Папуа — Новой Гвинее запретили Facebook
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В Папуа — Новой Гвинее на месяц отключили Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Папуа — Новой Гвинеи запретили на месяц Facebook, чтобы изучить, как с помощью этой платформы распространяются ложные сведения и порнография.
Отмечается, что по данным Всемирного банка в Папуа — новой Гвинее доступ к Интернету имеют всего 10% населения или 8 млн человек. Сколько из них пользуются Facebook, не известно, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.
Как заявил министр связи Папуа — Новой Гвинеи Сэм Бэзил, приостановка работы Facebook позволит собрать информацию, идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, которые скрываются за фейковыми аккаунтами и выгружают порнографические изображения, размещают ложную и вводящую в заблуждение информацию.
Также правительство страны собирается изучить, как с Facebook взаимодействуют другие государства.
Напомним, в январе американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в целенаправленном формировании зависимости к своим сервисам у человечества.
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