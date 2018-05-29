Что известно о стрельбе в центре Льежа

В результате нападения на полицейских в центре бельгийского Льежа погибли двое правоохранителей и случайный прохожий. Злоумышленник также взял заложника и пытался скрыться в здании лицея. После этого он был ликвидирован. Федеральная прокуратура королевства считает произошедшее терактом. СМИ уже установили личность преступника — это 33-летний уроженец Бельгии

В бельгийском Льеже неизвестный мужчина устроил перестрелку. В результате инцидента, произошедшего в центре города в районе бульвара Аврой, погибли двое правоохранителей и прохожий. Об этом сообщила представитель пресс-службы городской мэрии.

«На данный момент мы можем сообщить, что погибли двое сотрудников полиции и один прохожий, стрелявший также был застрелен», — цитирует РИА Новости её слова.

При этом, по данным прокурора города Филипп Дюльё, злоумышленник изначально был вооружён ножём, а пистолет отобрал у полицейских, на которых напал.

«Человек, вооружённый холодным оружием, следовал за двумя женщинами-полицейскими и напал на них сзади, чтобы затем завладеть их оружием, после чего выстрелил в молодого человека, находившегося в своей автомашине», — заявил он.

Дети не пострадали

Местные СМИ также сообщили, что нападавший напал на полицейских, когда тот попытался проверить у него документы. После этого, пишет Le Soir, преступник попытался укрыться в здании лицея им. Леони де Ваа и взял в заложники женщину. Он продолжал находится в холле учреждения до прибытия полиция, которая застрелила его. Данные газеты подтвердили и в силовых структурах.

«В рамках операции на бульваре Аврой злоумышленник, захвативший заложницу, был нейтрализован, скончались двое полицейских, погиб также пассажир автомобиля, который проезжал в этот момент по улице. Ещё двое сотрудников полиции ранены», — говорится в пресс-релизе полиции.

Prise d'otage au lycée de Waha: Les élèves sont en sécurité et aucun n’a été blessé. L’individu a été neutralisé. #liege #avroy #luik— Hervé Jamar (@GouverneurLiege) 29 мая 2018 г. Однако, как отметил в Twitter губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, никто из детей, находившихся в лицее, не пострадал и все они находятся в безопасности.

Его слова подтвердил и мэр города Вилли Демейер: «Ситуация стабилизирована. Дети в безопасности».

Версия теракта

В качестве одной из основных версий нападения правоохранители называют террористический акт, сообщил телеканал RTBF. Расследование взял под контроль Федеральный антикризисный центр королевства, заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон. Он также выразил соболезнование семьям погибших.

«Наши мысли с жертвами этого ужасного акта. Мы пытаемся установить обстоятельства произошедшего», — написал он в Twitter.

Nos pensées sont avec les victimes de cet acte horrible. Nous sommes en train d’établir un aperçu de ce qui c’est déroulé exactement. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 мая 2018 г. Позднее было объявлено, что расследование передано на контроль федеральной прокуратуре.

Прокуратура начала расследование этого дела как теракта», — заявил Демейер.

Поддержку семьям жертв от имени правительства уже пообещал премьер-министр королевства Шарль Мишель

«В Льеже произошёл серьёзный инцидент. Вместе с министром внутренних дел, министром юстиции и кризисным центром мы следим за ситуацией. Я бы хотел от имени правительства выразить нашу полную поддержку семьям погибших», — цитирует его слова Le Soir.

Газета также выяснила личность злоумышленника, открывшего стрельбу. По её данным, мужчину звали Бенджамин Герман. Он был 1982 года рождения и уроженцем города Рошфор в бельгийской провинции Намюр . Он также фигурировал в полицейских базах данных, так как имел криминальное прошлое и несколько раз сидел в тюрьме из-за грабежей.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщил, что по время нападения мужчина кричал «Аллах акбар».

Вместе с тем в федеральном кризисном центре заявили, что уровень террористической угрозы в стране повышать не планируется.

«Уровень террористической угрозы остается прежним, второй. Пока преждевременно выделять что-то конкретно, рассматриваются все версии, идет следствие, данные собираются», — приводит РИА Новости слова представителя центра Бенуа Рамакера.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Нападения в Бельгии

В декабре 2011 года в Льеже устроил стрельбу выходец из Марокко , 33-летний Нордин Амрани. Инцидент произошёл на площади Сен-Ламбер во время рождественской ярмарки. Сначала он бросил в людей, находившихся на автобусной остановке неподалёку, несколько гранат, а затем открыл огонь из автоматического оружия. После этого он покончил с собой.

В результате стрельбы погибли шесть человек, среди который и 15-летний подросток. Ранения получили более 120 человек.

Помимо этого в мае 2014 года 29-летний француз алжирского происхождения Мехди Неммуш открыл стрельбу по Еврейскому музею в Брюсселе . Он убил двоих туристов — семейную пару из Израиля — и двух сотрудников музея. Позднее следствие установило, что преступник был членом террористической организации «Исламское государство» * и даже воевал на её стороне в Сирии

Одним из крупнейших террористических актов в Бельгии стали события 22 марта 2016 года. Тогда группа экстремистов устроила два взрыва в международном аэропорту Брюсселя и один в вагоне метро на станции «Мальбек». Также сообщалось, что террористы планировали захватить заложников, чтобы добиться освобождения своих единомышленников, в том числе и Мехди Неммуша. В результате нападения тогда погибли 32 человека, пострадали свыше 300.

Местные власти ввели на этом фоне повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырёх возможных. Однако спустя два дня он был понижен до отметки «три», а в январе нынешнего года — ещё на одну ступень вниз.