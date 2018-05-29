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За помощь мигрантам в Венгрии будут сажать
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За помощь мигрантам в Венгрии будут сажать 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgy
В Венгрии помощь мигрантам станет уголовным преступлением
Правительство Венгрии разработало законопроекты, которые подразумевают уголовное наказание для тех, кто будет оказывать помощь мигрантам, незаконно находящимся в стране. Если законопроект будет одобрен в изначальной форме, жителям раздадут брошюры с информацией о том, что предоставление мигрантам продуктов или любой другой помощи является уголовным преступлением.
В конституцию также планируют ввести поправку, чтобы предотвратить приток Венгрию мигрантов их других стран ЕС, сообщает BBC.
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