За помощь мигрантам в Венгрии будут сажать 

В Венгрии помощь мигрантам станет уголовным преступлением
Правительство Венгрии разработало законопроекты, которые подразумевают уголовное наказание для тех, кто будет оказывать помощь мигрантам, незаконно находящимся в стране. Если законопроект будет одобрен в изначальной форме, жителям раздадут брошюры с информацией о том, что предоставление мигрантам продуктов или любой другой помощи является уголовным преступлением.
В конституцию также планируют ввести поправку, чтобы предотвратить приток Венгрию мигрантов их других стран ЕС, сообщает BBC.