За помощь мигрантам в Венгрии будут сажать

Венгрии помощь мигрантам станет уголовным преступлением

Правительство Венгрии разработало законопроекты, которые подразумевают уголовное наказание для тех, кто будет оказывать помощь мигрантам, незаконно находящимся в стране. Если законопроект будет одобрен в изначальной форме, жителям раздадут брошюры с информацией о том, что предоставление мигрантам продуктов или любой другой помощи является уголовным преступлением.