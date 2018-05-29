В Британии начали задерживать детей из России

В посольстве России в Великобритании сообщили о немотивированных задержаниях и допросах несовершеннолетних граждан России, путешествующих без сопровождения взрослых.

«Одним из наиболее вопиющих примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля в аэропорту «Хитроу» явилось задержание несовершеннолетнего, прибывшего сюда на законных основаниях, то есть имел соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения. Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники Погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

Родители ребенка были проинформированы о случившемся только спустя 9 часов. Сообщается, что сотрудники погранслужбы отказались передать ребенка как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства. После серии допросов ребенка отправили в Москву ночным рейсом.

Дипломаты рекомендовали родителям «оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски», а при невозможности отменить запланированное путешествие ребенка тщательно проверять пакет документов на выезд.