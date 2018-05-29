Китай назвали проблемой для США

The Atlantic назвал Китай растущей проблемой для США

Китай становится растущей проблемой для США , пишет The Atlantic.

В материале говорится, что КНР осознала свою неожиданную свободу действий, имея в виду инициативы Пекина в рамках крупных индустриальных проектов таких, как "Один пояс — один путь", а также вложение инвестиций в высокотехнологичные продукты. Кроме того, это происходит в дипломатическом и торговом "вакууме", из-за проводимой политики президента США Дональда Трампа — "Америка прежде всего".

The Atlantic пишет, что ни одна страна, кроме Китая, не имеет в перспективе шансов стать более крупной экономикой, чем США. Экономики двух стран тесно связаны друг с другом. Автор отмечает, что у Пекина довольно интенсивная интеграция в рамках производства и продаж товаров с США.

При этом отмечается, что обе страны в настоящее время идут в неправильном направлении в своих взаимоотношениях. По мнению автора, важным показателем является то, серьезно ли США и Китай рассматривают друг друга. Задаваясь вопросом о том, что необходимо сделать, автор заключает, по крайней мере, Вашингтону нужно "проявить твердость и начать беспокоиться".

Ранее Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем.