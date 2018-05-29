Ещё
Штайнмайер посоветовал Киеву не «переживать» из-за газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штайнмайер призвал Украину не обвинять Германию из-за «Северного потока — 2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко призвал Киев не обвинять Берлин из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», передает «Европейская правда».
«Вы не должны нас обвинять. Если мы говорим о "Северном потоке — 2 ", мы говорим также и о будущем и безопасности Украины», — сказал он, отметив, что Германия прикладывает усилия, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину после строительства газопровода.
«Я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем. Наибольшее беспокойство в Украине вызывает то, что она перестанет быть транзитером газа в будущем. Я думаю, что безосновательное переживание», — добавил Штайнмайер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину после реализации проекта «Северный поток — 2» не будет приостановлен. По словам главы государства, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными.
«Северный поток—2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода началось в начале мая 2018 года в Германии.
Rambler News Service: последние новости
Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией В Кремле ответили на сообщения о получении Абрамовичем израильского гражданства Президент Южной Кореи надеется на проведение трехстороннего саммита с США и КНДР
Комментарии7  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым369
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу122
Скончался Юрий Рашкин2
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем43
Путина спросили про дорогой бензин439
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
00:52
Что известно о стрельбе в центре Льежа
В мире Статьи
01:56
Опубликовано видео ликвидации стрелка в Льеже
Происшествия
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:18
Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
Происшествия
01:56
«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
Происшествия
00:36
Уличный музыкант побил прохожего в Москве
Происшествия
02:42
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу
В мире Украина
00:38
Стрельбу в Льеже расследуют как теракт
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение