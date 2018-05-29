Штайнмайер посоветовал Киеву не «переживать» из-за газа

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко призвал Киев не обвинять Берлин из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», передает «Европейская правда».
«Вы не должны нас обвинять. Если мы говорим о "Северном потоке — 2 ", мы говорим также и о будущем и безопасности Украины», — сказал он, отметив, что Германия прикладывает усилия, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину после строительства газопровода.
«Я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем. Наибольшее беспокойство в Украине вызывает то, что она перестанет быть транзитером газа в будущем. Я думаю, что безосновательное переживание», — добавил Штайнмайер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину после реализации проекта «Северный поток — 2» не будет приостановлен. По словам главы государства, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными.
«Северный поток—2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода началось в начале мая 2018 года в Германии.