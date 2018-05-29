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Германия заступилась за «Северный поток»
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Германия заступилась за «Северный поток» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Reuters
Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве, его слова приводит канал "112 Украина".
"Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о "Северном потоке — 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты", — заявил Штайнмайер
Президент ФРГ подчеркнул, что опасения Украины лишиться статуса страны-транзитера газа безосновательны.
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".
Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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Комментарии12  Ещё 30 источников 
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