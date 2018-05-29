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Грузия разрывает дипотношения с Сирией
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Грузия объявила о разрыве дипотношений с Сирией 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество «осудить» признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
У себя в Twitter Джанелидзе написал, что признание — это «результат российских манипуляций».
«Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», — считает он.
Во вторник МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
Ранее Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.
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