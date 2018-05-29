Грузия разрывает дипотношения с Сирией

Грузия объявила о разрыве дипотношений с Сирией

У себя в Twitter Джанелидзе написал, что признание — это «результат российских манипуляций».

«Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», — считает он.

Во вторник МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Ранее Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.