Грузия разрывает дипотношения с Сирией

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество «осудить» признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
У себя в Twitter Джанелидзе написал, что признание — это «результат российских манипуляций».
«Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», — считает он.
Во вторник МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
Ранее Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.