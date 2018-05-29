Украина объявила России войну в Сети

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На Украине начали блокировать сайты ряда российских СМИ 

RT на русском 1 час назад
Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ряду сайтов российских СМИ после указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении медиа.
Как сообщает РИА Новости, при попытке зайти на сайт агентства с территории Украины появляется надпись:
«Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».
Отмечается, что заблокирован доступ к ресурсам РИА Новости и РИА Новости Украина, а также сайту агентства Р-Спорт.
Международное информационное агентство Россия сегодня, агентство РИА Новости Украина, а также ряд других российских СМИ попали в санкционный список Украины в мае 2018 года.
Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала Порошенко отменить запрет на работу российских СМИ.
RT на русском: последние новости
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