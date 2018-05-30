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114-летний рекордсмен решил бросить курить
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114-летний рекордсмен решил бросить курить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: CGTN Africa / YouTube
Житель Кейптауна (ЮАР) Фреди Блом (Fredie Blom) рассказал о желании бросить курить. Об этом сообщает BBC News.
Мужчина принял такое решение, будучи на 115-м году жизни. Он признается, что давно избавился от пристрастия к алкоголю, но об отказе от табака задумался только сейчас. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве.
Блом не покупает сигареты, а изготовляет их самостоятельно из собственного табака. Он признается, что его тяга к курению слишком сильная, чтобы бросить привычку моментально.
«Я виню дьявола, потому что только он может быть настолько силен», — усмехается долгожитель.
Он признается, что не обладает каким-то особенным секретом долголетия, и убежден, что до сих пор жив из-за воли высших сил.
При этом Блом, несмотря на преклонный возраст, выглядит здоровым и способен передвигаться самостоятельно. Сам он сетует на то, что не может ходить так же быстро, как в былые годы, и плохо слышит.
Фреди Блома называют самым старым жителем Южной Африки. При этом одно из крупнейших южноафриканских изданий The Times утверждает, что Блом может претендовать на мировой рекорд в качестве долгожителя.
В апреле этого года в возрасте 117 лет умерла японка Наби Тадзима, официально считавшаяся самым пожилым человеком на планете. На данный момент титулом старейшего человека в мире обладает другая японка, 116-летняя Тия Мияко.
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