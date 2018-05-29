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Израиль нанес удар по сектору Газа
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ВВС Израиля атаковали объекты на юге сектора Газа, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jack Guez
Израильская армия объявила, что действует в секторе Газа после массированного минометного обстрела со стороны палестинских боевиков.
Палестинские СМИ сообщают об авиаударах по базе группировки "Исламский джихад"*, которую израильтяне обвинили в запуске почти 60 снарядов.
"Армия обороны Израиля сейчас действует в секторе Газа. С этим связаны взрывы, которые слышны оттуда", — сообщила армейская пресс-служба.
Палестинское агентство САФА сообщило, что самолеты ВВС Израиля выпустили по меньшей мере семь ракет по базе "Исламского джихада"* в южной части анклава.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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