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Обзор зарубежных СМИ: Дни евро сочтены
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Обзор зарубежных СМИ: Дни евро сочтены 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters

Украинцы пожалели крымчан

Украинский «Обозреватель» счел шутки крымчан об отключении воды из-за коммунальной аварии их недовольством присоединением к России. Журналисты издания обнаружили публикацию в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте», посвященном городу Керчь. Один пользователь анонимно спросил, почему нет воды в его доме в микрорайоне Аршинцево, на что ему в шутку ответили, что «если в кране нет воды, значит есть мост зато», а всерьез — что неподалеку прорвало трубу.

Чиновники России «обеляют» себя за допинг

Письмо, отправленное WADA российскими спортивными чиновниками, «позабавило» генсека Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми, сообщает местное издание Yle. На прошлой неделе СМИ опубликовали текст письма, подписанного министром спорта, а также главами Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, в котором те выразили сожаление «неприемлемыми манипуляциями» с антидопинговой системой. По словам же Сювясалми, таким образом чиновники «обеляют» свою репутацию, так как едва ли они не знали о том, о чем сожалеют.
«Россия — такая страна, в которой люди на подобных должностях знают о таких вещах», — уверен финн.

Кадыров «использовал» ЧМ-2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров, «известный любовью к спортивным костюмам и экзотическим животным», использовал чемпионат мира по футболу 2018 года для расширения своего влияния в мусульманском мире, пишет Washington Post. По словам российского востоковеда Алексея Малашенко, то, что Кадыров пригласил сборную Египта базироваться в Чечне, — это «умная и хитрая пиар-кампания», призванная распахнуть для него еще одно «окно» в мировое мусульманское пространство.

Дни евро сочтены

Проблемы Италии с формированием правительства вслед за Brexit, каталонским референдумом и ужесточением позиций общественности в Германии свидетельствуют о кризисе ЕС, считает автор статьи на французском портале Atlantico. По словам журналиста, скрывающегося под именем британского премьер-министра XIX века Бенджамина Дизраэли, позиции европейских политиков становятся все жестче, реформа еврозоны невозможна, а «дни евро сочтены».
«Вопрос в том, начнется ли большой кризис до или после выборов», — считает он.
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