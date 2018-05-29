Ещё
Нетаньяху пригрозил Газе мощным ответом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху пригрозил сектору Газа мощным ответом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Армия обороны Израиля ответит с большой силой. Израиль взыщет высокую цену со всякого, кто попытается нанести ему ущерб», — цитирует главу правительства радиостанция «Кан».
Такая угроза прозвучала после того, как палестинские боевики за утро выпустили три десятка минометных снарядов по южным районам Израиля, передает РИА «Новости».
Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство — до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия объявила о разрыве дипотношений с Сирией Уголовные дела заведены на 25% украинских военных Врачи в Солсбери сперва сочли Скрипалей обреченными умереть от отравления
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили про дорогой бензин444
Польша вручила России ноту82
Украина объявила России войну в Сети172
«Сгорал на глазах»21
Украина заявила о потере новой территории185
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
00:30
Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим
Происшествия
01:20
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем
Шоу-бизнес
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
04:01
Лавров рассказал о пресечении хаоса в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение