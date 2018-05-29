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Раскрыт высокий уровень преступности в ВСУ
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На Украине завели дела на четверть военнослужащих 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в 2015-2017 годах военные прокуроры возбудили уголовные дело против 43 тысяч — четвертой части всей украинской армии. Об этом сообщает 112.ua.
За пять месяцев 2018 года в стране начали расследования 5200 военных преступлений, совершенных за этот период.
Самыми распространенными преступлениями Матиос назвал «самоволки», дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение руководству, халатное отношение к службе, утрату военного имущества, нарушение уставных отношений и правил обращения с оружием, уклонение от службы и превышение служебных полномочий.
По словам главного военного прокурора, ежегодно украинские военнослужащие совершают около 20 тысяч преступлений. За все время с 2015-го по 2017 год военные прокуратуры зарегистрировали 27 200 уголовных производств в отношении военнослужащих.
Летом 2016 года Матиос рассказывал, что украинская армия несет «впечатляющие» небоевые потери. По его словам, речь идет о тысяче убитых и трех тысячах раненых. Матиос отметил, что в понятие «небоевые потери» входят самоубийства, происшествия из-за алкоголя, неосторожного обращения с оружием и неуставных отношений.
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