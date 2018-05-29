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На Синае ликвидировали восемь экстремистов
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На Синайском полуострове ликвидировали восемь экстремистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные Египта в ходе продолжающейся антитеррористической операции "Синай-2018" ликвидировали восемь экстремистов, по подозрению в экстремистской деятельности задержаны 64 человека, говорится в распространенном заявлении египетских ВС.
Сообщается, что террористы были ликвидированы в ходе боестолкновений во время зачистки отдельных районов полуострова. Военная авиация также ликвидировала несколько автомашин с оружием.
Операция египетских ВС "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.
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