На Синае ликвидировали восемь экстремистов

Военные Египта в ходе продолжающейся антитеррористической операции "Синай-2018" ликвидировали восемь экстремистов, по подозрению в экстремистской деятельности задержаны 64 человека, говорится в распространенном заявлении египетских ВС.
Сообщается, что террористы были ликвидированы в ходе боестолкновений во время зачистки отдельных районов полуострова. Военная авиация также ликвидировала несколько автомашин с оружием.
Операция египетских ВС "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.