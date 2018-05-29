На Синае ликвидировали восемь экстремистов

На Синайском полуострове ликвидировали восемь экстремистов

Военные Египта в ходе продолжающейся антитеррористической операции "Синай-2018" ликвидировали восемь экстремистов, по подозрению в экстремистской деятельности задержаны 64 человека, говорится в распространенном заявлении египетских ВС.

Сообщается, что террористы были ликвидированы в ходе боестолкновений во время зачистки отдельных районов полуострова. Военная авиация также ликвидировала несколько автомашин с оружием.

Операция египетских ВС "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.