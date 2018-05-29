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США увидели «шоу» на конференции по разоружению
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Постпред США увидел «шоу» на конференции по разоружению 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Постпред США при конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд назвал театральным шоу председательство Сирии, заявив, что Соединенные Штаты собираются покинуть заседание.
«Президентство Сирии на конференции по разоружению — это театральное шоу. Это не нормальное президентство. По крайней мере США не будут это рассматривать как таковое», — передает РИА «Новости» слова Вуда.
Он отметил, что «это действительно грустный день для КР и добавил, что США будут выступать против председательства Сирии и рассчитывают, что остальные страны сделают то же самое. Сирия стала председателем конференции на один месяц. Вуд заявил, что США не будут полностью бойкотировать ее весь этот срок, но в какой-то момент покинут заседание и предпримут ряд других шагов.
„Мы собираемся уйти с заседания в определенный момент этим утром. Это будет одной из акций, которые мы предпримем во время этого президентства. Так что оставайтесь с нами“, — заявил он.
Вуд добавил, что США также на месяц приостановят свое участие в работе вспомогательных органов КР.
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