Израиль согласился на размещение сирийских войск у границ

Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии, сообщает Второй канал израильского телевидения со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
"Со слов высокопоставленного политического источника, достигнуты договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы. Они предусматривают, что армия (президента Сирии Башара) Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и (ливанского движения) "Хезболлах", — говорится в сообщении.
Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.