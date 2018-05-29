Кошмар Израиля: «Хезболла» готовится к войне

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что новое правительство страны будет сформировано в течение месяца. Несмотря на то, что в кресле премьера остается суннит Саад Харири , ему будет действовать сложнее в условиях усиления шиитской военно-политической группировки «Хезболла» , которая может вновь выступить в конфликт с Израилем на территории Ливана.

Новое правительство Ливана будет сформировано в течение месяца — в этом заинтересованы все стороны, причастные к данному процессу, сообщили ливанские СМИ со ссылкой на спикера парламента страны Набиха Берри.

Новое правительство вот уже в третий раз будет формировать нынешний премьер суннит Саад Харири, однако действовать ему придется в условиях, когда его политическая поддержка существенно ослабла. Партия премьера «Мустакбаль» («Будущее») потеряла большое количество голосов.

Однако в беседе с журналистами по итогам первых переговоров с представителями парламентских партий Харири выразил оптимизм и отметил, что все силы выражают готовность к «сотрудничеству».

По итогам парламентских выборов шиитское движение «Хезболла» смогло получить большинство голосов, что теперь позволяет оказывать большее влияние как на премьер-министра, так и на президента Ливана.

Согласно договору о разделении властей, премьер-министром Ливана должен быть мусульманин-суннит, спикером законодательного органа — мусульманин-шиит, а президентом христианин-маронит (маронитская церковь — крупнейшая христианская община в Ливане).

Однако независимо от того, каким будет конфигурация нового правительства страны, новых идей для Ливана ожидать сложно, говорит ведущий эксперт центра Gulf State Analytics Теодор Карасик

«Политический процесс в Ливане по-прежнему остается в тех же рамках, и никаких новых идей в отношении того, куда направляется страна, нет», — говорит эксперт.

По мнению эксперта, результаты выборов в стране нельзя расценивать как полную победу движения «Хезболла». «В очередной раз на ливанской политической арене перед нами разворачивается некая „консоциация“ — ливанскую модель демократии характеризуют как „консоциальная демократия“, то есть договорной, компромиссный характер всех главных вопросов государственного управления», — добавляет Сарабьев.

«Хезболла» и Израиль готовы к бою

Ливан — одно из ключевых государств Ближнего Востока — сегодня в центре внимания многих региональных держав, так как может стать потенциальным центром противостояния между Ираном и Израилем.

Недовольство Израиля вызывает «Хезболла» — самое влиятельное политическое объединение Ливана, которое получает поддержку Ирана и чьи отряды активно воюют в Сирии

Ранее бывший глава «Моссад» Дани Ятом в беседе с «Газетой.Ru» заявил: «Думаю, иранцы сами будут отправлять бойцов „Хезболлы“ из Сирии в южный Ливан, чтобы противостоять Израилю».

О том, что «Хезболла» может вступить в конфликт с Израилем на территории Ливана, недавно заявил и лидер движения шейх Хассан Насралла. В своей речи он заявил, что «Хезболла» не хочет войны с Израилем, но выиграет ее, если она произойдет.

Стоит отметить, что свою речь Насралла произнес в связи с 18-летней годовщиной вывода израильских войск из Ливана. Они находились там с 1982 года для борьбы с отрядами Организации освобождения Палестины , которая вела борьбу против Израиля с ливанской территории.

В настоящее время «Хезболла» и Израиль де-факто уже ведут между собой войну на территории Сирии. Преимущество здесь на стороне Израиля, который осуществляет бомбардировку объектов «Хезболлы» на территории Сирии.

«Ливанцы рассматривают Израиль как угрозу номер один, и, следовательно, действия Тель-Авива в Сирии рассматриваются как прямая угроза для ливанского государства. Такова текущая динамика которая, которая раздирает Ливан», — говорит Карасик.

Эксперт прогнозирует, что израильские акции могут привести к тому, что шиитское движение будет наносить ракетные удары по Израилю с территории Ливана: «Возможность запуска ракет в направлении Израиля остается весьма правдоподобной».

В Израиле это понимают. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит переброски оружия из Сирии на территорию Ливана.

В свою очередь, Алексей Сарабьев из Института востоковедения РАН считает, что Израиль в конфликте занимает наступательную позицию: «Израильтяне пытаются решить свои проблемы с иранцами на территории Сирии, а ранее неоднократно — на территории Ливана», — напоминает эксперт.

Конфликт в Сирии оказывает непосредственное влияние на Ливан из-за того, что на территории этой страны сегодня находятся десятки тысяч сирийских беженцев. Несмотря на тяжелые условия жизни, возвращаться в страну, охваченную конфликтом, они не хотят.

На ситуацию также оказывает влияние и США — Белый дом дал понять, что негативно относится к усилению «Хезболлы». Недавно американский минфин ввел санкции против руководителей движения, которое в США считают террористическим.

Санкции коснулись, в частности, заместителя главы «Хезболлы» Наима Кассема и еще трех высокопоставленных функционеров движения, которые входят в его Верховный совет. Лидер «Хезболлы» шейх Хассан Насралла уже находится под американскими санкциями.

Свои позиции в Ливане не хочет терять и Саудовская Аравия , которая так же, как и Израиль, опасается, что позиции Ирана в Бейруте усилились.