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Нетаньяху созвал силовых министров после обстрела
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СМИ: Нетаньяху созвал силовых министров после ракетного обстрела из сектора Газа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал силовых министров во вторник на консультации по вопросам безопасности у себя в резиденции в Иерусалиме после массированного ракетного обстрела южных районов еврейского государства радикалами из сектора Газа. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
По ее данным, одним из министров, вызванных премьером на совещание, является глава министерства по делам разведки Исраэль Кац.
Всего во вторник утром из сектора Газа по Израилю были выпущены 27 ракет и минометных снарядов, часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", одна разорвалась на территории пустого детского сада. О пострадавших и ущербе сообщений пока не поступало.
В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 18 февраля 2018 года. За это время боевики несколько раз обстреливали израильскую территорию из крупнокалиберных пулеметов. Пострадавших в результате этих инцидентов не было.
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