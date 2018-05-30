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Малайзия возобновит поиск MH370
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Малайзия возобновит поиск MH370, если появятся новые данные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил возможности возобновления поисков пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370, сообщает агентство Синьхуа.
"Пока мы не нашли никаких доказательств. Мы дошли до такой стадии, когда мы не можем продолжать искать что-то, что не можем найти", — заявил премьер в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что правительство может рассмотреть возможность возобновления поисковой операции, если будет получена новая информация.
"Мы очень сожалеем и понимаем чувства родственников, но мы не можем продолжать поиски MH370 бесконечно", — заявил премьер.
Во вторник американская компания Ocean Infinity подтвердила окончание операции по поиску малайзийского Boeing.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
Частная американская компания Ocean Infinity в начале августа 2017 года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера, согласившись взять плату только в случае его обнаружения. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами.
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