Палестинцы обстреляли ракетами Израиль

Палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю «множество» ракет, сообщила пресс-служба армии.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

«Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По сообщению военных, несколько ракет были перехвачены установками ПРО.