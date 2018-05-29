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Палестинцы обстреляли ракетами Израиль
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Палестинцы обстреляли ракетами Израиль 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю «множество» ракет, сообщила пресс-служба армии.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
«Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По сообщению военных, несколько ракет были перехвачены установками ПРО.
Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство — до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.
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