Ещё
США сжалились над Северной Кореей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США сжалились над Северной Кореей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
США решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает The Wall Street Journal во вторник, 29 мая. Это связано с тем, что два государства возобновили диалог, а главы государств выразили готовность сесть за стол переговоров.
Ограничительные меры против КНДР должны были вступить в силу во вторник, 29 мая, пишет газета. Однако, по словам источника в администрации президента, в понедельник было решено отложить их введение на неопределенный срок, так как «дипломатические отношения двух стран прогрессируют».
Ранее 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отравился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.
Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.
25 мая сообщалось о готовности Белого дома ввести санкции против Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп также совместно с Советом национальной безопасности рассмотрел возможные военные действия в регионе и другие варианты развития событий. Это случилось после того, как Трамп отказался от запланированного саммита с Ким Чен Ыном.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили про дорогой бензин444
Польша вручила России ноту82
Украина объявила России войну в Сети172
«Сгорал на глазах»21
Украина заявила о потере новой территории185
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
00:30
Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим
Происшествия
01:20
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем
Шоу-бизнес
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
04:01
Лавров рассказал о пресечении хаоса в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение