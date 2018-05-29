США сжалились над Северной Кореей

Ограничительные меры против КНДР должны были вступить в силу во вторник, 29 мая, пишет газета. Однако, по словам источника в администрации президента , в понедельник было решено отложить их введение на неопределенный срок, так как «дипломатические отношения двух стран прогрессируют».

Ранее 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отравился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.

Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.