США сжалились над Северной Кореей 

США решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает The Wall Street Journal во вторник, 29 мая. Это связано с тем, что два государства возобновили диалог, а главы государств выразили готовность сесть за стол переговоров.
Ограничительные меры против КНДР должны были вступить в силу во вторник, 29 мая, пишет газета. Однако, по словам источника в администрации президента, в понедельник было решено отложить их введение на неопределенный срок, так как «дипломатические отношения двух стран прогрессируют».
Ранее 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отравился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.
Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.
25 мая сообщалось о готовности Белого дома ввести санкции против Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп также совместно с Советом национальной безопасности рассмотрел возможные военные действия в регионе и другие варианты развития событий. Это случилось после того, как Трамп отказался от запланированного саммита с Ким Чен Ыном.