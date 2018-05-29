ЕС призвали пересмотреть отношение к России

Странам Запада стоит пересмотреть свое представление о России как о "смертельном враге" и наладить диалог с Москвой . Такое мнение выразил американский публицист и политолог, директор исследовательской организации Институт Земли при Колумбийском университете Джеффри Сакс

"Представление о том, что Россия — смертельный враг, с которым невозможны никакие переговоры, ошибочно. [Его появлению] способствовали неверные действия США и НАТО", — заявил политолог в интервью, опубликованном в понедельник в немецкой газете Die Welt. В частности, эксперт назвал большой ошибкой поддержку стремления Грузии и Украины вступить в Североатлантический альянс.

По словам Сакса, странам ЕС необходимо пересмотреть антироссийские санкции, так как они нанесли вред не только России, но и самой Европе. "Мы все платим высокую цену за эти меры, и, на мой взгляд, было бы мудро, если бы Москва и Брюссель вместе поразмыслили о том, как восстановить торговое сотрудничество в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Россия — "непростой партнер". "Но и нам не стоит вести себя так, словно наша репутация безупречна. Отношениям [Запада и Москвы] пошло бы пользу, если бы мы сделали несколько шагов назад, глубоко вздохнули и поговорили друг с другом", — заключил эксперт.

"Я не требую немедленного возобновления ЕС торгового сотрудничества с Россией, но необходимо подумать, при каких условиях это могло бы быть возможным", — подытожил он.