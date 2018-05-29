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Лечащий врач Скрипалей не верил в их выздоровление
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Лечащий врач Скрипалей рассказал, что не верил в их выздоровление 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA-EFE/NEIL HALL
Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association, которое опубликовало выдержки из программы вещательной корпорации Би-би-си Newsnight, главными героями которой стали врачи окружной больницы Солсбери, занимавшиеся лечением Скрипалей. Newsnight выйдет в эфир 29 мая.
"Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения", — сказал врач интенсивной терапии Стивен Джукс, пациентами которого были Скрипали. "Мы оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут", — добавил он.
Заведующий отделением интенсивной терапии Данкан Мюррей также поделился своими воспоминаниями: "Я говорил с дежурной медсестрой [в день госпитализации Скрипалей], и это был тот разговор, которого я даже никогда вообразить бы себе не смог". Кристин Бланшард, главный врач больницы в Солсбери, в свою очередь подчеркнула, что у медиков не было долгосрочного прогноза в отношении состояния пострадавших, включая полицейского Ника Бэйли.
Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон отметила, что у врачей были опасения относительно того, приведет ли этот инцидент к еще большим жертвам. "Мы действительно не знали на тот момент", — сказала она.
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