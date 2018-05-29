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В Молдавии русский язык может потерять особый статус
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КС Молдавии рассмотрит вопрос лишения русского языка особого статуса 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Reuters
Конституционный суд (КС) Молдавии рассмотрит запрос депутатов Либеральной партии о лишении русского языка статуса языка межнационального общения 4 июня. Об этом говорится в сообщении, которое размещено во вторник на его официальной странице.
Выступающие за ликвидацию Молдавии и ее объединение с Румынией либералы требуют признать неконституционным положение о статусе русского как языка межнационального общения и аннулировать соответствующие упоминания о нем в молдавских законах. В своем запросе они указали, что закон о функционировании языков был принят еще во времена СССР, и часть его положений устарела. Теперь, по их мнению, реалии изменились, и обладающий особым статусом русский язык не дает развиваться государственному, который и должен заменить его в общении между представителями разных национальностей. Они также указали, что статус русского как языка межнационального общения ущемляет языки украинцев, гагаузов, болгар и других меньшинств, способствует их русификации.
Если КС одобрит их запрос, это может привести к отказу от перевода на русский язык принимаемых законов и других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нем ответ, которое сейчас защищено законом.

История вопроса

В 1989 году на волне объявленной Михаилом Горбачевым перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривали почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Несмотря на то, что депутаты приняли решение придать русскому статус языка межнационального общения, споры вокруг этого вопроса вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.
В Приднестровье считают, что планы лишить русский статуса языка межнационального общения могут осложнить переговоры по урегулированию конфликта с Молдавией. Так, глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил российской "Независимой газете", что если КС Молдавии одобрит запрос либералов, это убедит приднестровцев в "правоте своего выбора — жить отдельно от Молдовы и добиваться признания своей независимости". Он напомнил, что конфликт в Приднестровье, как и многие другие на постсоветском пространстве, начинался из-за языковой проблемы.
"Многие государства заражены русофобией и другими проблемами в языковой сфере, что может привести к новым конфликтам и войнам", — предупредил он.
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