ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР в понедельник, заявили в СЦКК

Украинские силовики три раза в понедельник открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За день 28 мая дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины: с направления населенных пунктов Новотошковское, Крымское по территории Луганской народной республики в районе населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Желобок", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что при обстрелах силовики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

"В результате обстрела населенного пункта Донецкий получили повреждения четыре жилых дома. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Ранее в ЛНР сообщили, что обстрелов со стороны силовиков 27 мая не было.