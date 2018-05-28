Ещё
ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР в понедельник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР в понедельник, заявили в СЦКК 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики три раза в понедельник открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За день 28 мая дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины: с направления населенных пунктов Новотошковское, Крымское по территории Луганской народной республики в районе населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Желобок", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что при обстрелах силовики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра.
"В результате обстрела населенного пункта Донецкий получили повреждения четыре жилых дома. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Ранее в ЛНР сообщили, что обстрелов со стороны силовиков 27 мая не было.
РИА Новости: последние новости
Потомки императора Николая II проедут по Крымскому мосту Во Франции умер миллиардер Серж Дассо, чья комп Участники соглашения по Ирану будут стремиться сохранить сделку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое повышение НДС и другие события дня44
Абрамович получил новое гражданство861
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года886
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян89
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей71
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение