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Резкое повышение НДС и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Цены вырастут вместе с НДС

Правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Это позволит бюджету получить 2 трлн рублей из 8 трлн рублей, необходимых на исполнение майских указов президента, сообщают СМИ. Если повышать НДС, то нужно снизить страховые взносы до 20%, просит бизнес. В Минфине заявляют, что окончательного решения не принято.
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В Кемерово начали массово увольняться пожарные

Из Кемеровского пожарного гарнизона стали массово увольняться сотрудники, сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник ГУ ЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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Россиян "обрадовали" бесконечной рабочей неделей

На следующей неделе россиянам придется работать шесть дней, с 4 июня по 9 июня включительно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд.
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Дрзья Путина пригрозили походом в Рим

Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини после отказа Серджо Маттареллы утвердить состав нового правительства потребовал от президента Италии в понедельник назначить дату проведения новых парламентских выборов и пригрозил походом на Рим.
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Новые страны открыли безвизовый режим для россиян

Глава МИД России Сергей Лавров подписал соглашение об отказе от виз при посещении Коста-Рики гражданами России, передает РИА «Новости».
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НДС резко повысят из-за «майского» указа

В правительстве обсуждают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов для выполнения нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.
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Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала три главных качества в мужчинах. Интервью со спортсменкой опубликовано на YouTube-канале «Неспортивное поведение».
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Сердюков дал первое интервью за шесть лет

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков впервые после увольнения с этого поста дал интервью. Беседа с ним опубликована в журнале «Огонек».
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Потери от санкций переложат на россиян

Правительство может поднять тарифы ЖКХ по просьбе группы компаний En+, которая управляет частью активов бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает «Коммерсант».
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