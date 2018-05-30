Что вызвало панику в НАТО?

Недавно эксперт Атлантического совета Элизабет Бро заявила, что необходимо создать «коммуникационный блок НАТО для информационной войны с Россией ». Поскольку известно, что Атлантический совет является рекламно-пропагандистским институтом НАТО, который часто анонсирует изменения в деятельности альянса, то слова госпожи Бро стоит воспринимать всерьез. Атлантический совет внес свою большую лепту в разорительные и, как правило, грязные военные интервенции по всему миру, которые весьма успешно удавалось благопристойным образом маскировать в глазах значительной части «международной общественности».

Угроза госпожи Бро

Своим обращением эксперт Бро подготавливает общественность к важному событию, которым станет создание коммуникационного НАТО. Вместе с тем госпожа Бро пытается пригрозить и запугать не только противников, но и союзников пакта, а также нейтральные государства, тем самым предотвращая их возможные сомнения относительно вступления в новый альянс. Единственное, что Бро упустила в своем сообщении, так это истинная причина столь панической реакции на противника, которого в НАТО всегда считали стороной, проигрывающей в информационной борьбе.

Что эксперт Атлантического совета Элизабет Бро имеет в виду, выступая так, как будто информационная война против России только предстоит, хотя на самом деле она непрерывно продолжается? Образно выражаясь, до сих пор Россию с открытого пространства забрасывали лишь отдельными информационными гранатами, а теперь все делается для того, чтобы обдать ее настоящим огнем из укрытия, таким образом полностью лишив Россию способности вести информационную борьбу. Ведь факт в том, что в информационной сфере ситуация резко изменилась в пользу России. Именно это наводит на новые размышления, новые планы и новые угрозы, которые транслирует госпожа Бро. Существуют области противостояния, в которых ведущие страны НАТО чувствовали свое полное превосходство и недооценили возможности России, но теперь осознали это. Идея о том, что Россия способна в данной области оказывать эффективное сопротивление, все еще вызывает недоверие и подталкивает к необходимости принимать радикальные меры. Так же, как и в традиционной войне, нужно перегруппировать уже существующие и привлечь новые силы, чтобы совершить перелом в информационной битве и одержать победу.

«Проектирование» правды

Западная пропагандистская машина неустанно продуцирует тотальную ложь, как некую «спроектированную правду», и уже ясно, что в долгосрочной перспективе эта пропагандистская стратегия несостоятельна. Все это время россияне, сводя информационные счеты, придерживались традиционного подхода, согласно которому неточную информацию следует «упаковывать» в 90% (и более) легко проверяемой правды. Подобная информация без труда принимается за истину, а со временем даже подкрепляет убежденность в том, что российские лидеры делают взвешенные заявления, и им стоит верить. В отличие от западных, которые запутались в собственной лжи и теперь в ультимативной форме требуют, чтобы им верили на слово, будто даже сами презирают собственные выдуманные доказательства и аргументы.

Чтобы исправить эту ошибку, вызванную тем, что Запад недооценил интеллект собственной и мировой общественности, нужно много времени. Утраченное доверие вернуть не так-то просто. Опросы подтверждают, что народ все меньше верит собственному руководству, а ведь все это избиратели, поэтому политическая элита взволнована и даже паникует. В связи с этим теперь обсуждается идея об информационной блокаде России и стран, которые якобы находятся под ее влиянием, в том числе Сербии . Есть основания ожидать, что все страны-члены НАТО автоматически вступят в новый информационный НАТО, а вместе с ними — и некоторые государства, которые не являются членами НАТО, если посчитают, что информационная блокада России им выгодна.

Мы в Сербии первыми поняли ошибку, допущенную атлантическими экспертами в их планах информационной войны против России, поскольку на собственной шкуре испытали их эксперименты, которые легли в основу нынешних руководств к действию. Запад был на сто процентов уверен, что его пропагандистская машина, созданная и опробованная на Балканах, прежде всего на сербах, чрезвычайно надежна. Однако мы понимали: Сербия и Россия не одно и то же. Но даже нас удивила та скорость и сила аргументов, которыми Россия переломала зубцы западной пропагандистской машины. Из-за этого она стала совершено ненадежной и контрпродуктивной.

Атлантические эксперты так долго «проектировали» правду, что сами себя убедили: настоящая правда не играет вообще никакой роли. Важна только цель, которой нужно достичь, и для ее достижения все средства хороши, пусть даже грязные и негуманные. Конечно, грязь удавалось долго скрывать, и важную роль в этом сыграл как раз Атлантический совет. Однако они забыли, что со временем правда все равно открывается, как бы ее ни скрывали, и сейчас именно это и происходит.

Ошибки Запада

Главная ошибка стратегов НАТО заключается в том, что они недооценили силу и объективные возможности российских спецслужб, и теперь Запад дорого расплачивается за этот промах. Стратеги НАТО не могли и предположить, что россияне так быстро разглядят информационную опасность, а затем успешно ослабят западную пропаганду и примут контрмеры. Многих экспертов удивило, что за короткое время россиянам удалось перенаправить силы своей разведки и благодаря полученным ею данным поставить под угрозу весь западный проект по демонизации России и российского политического руководства.

Правда, в вероломный подход, использованный на Балканах, ради России все же были внесены некоторые коррективы, чтобы инсценировки, на основе которых выстраивалась пропаганда, были еще более душераздирающими, а позор России и российского президента — еще большим. Если на Балканах основным средством демонизации сербов были выбраны взрывные устройства и гранаты (как будто этого мало), то для демонизации России воспользовались боевыми ядами — самым отвратительным запрещенным оружием массового уничтожения. Ведь любого, кто прибегнет к подобному виду оружия, немедленно осудит и собственный народ, и весь мир. По логике стратегов любой должен прийти к однозначному выводу: с таким опасным оружием, хирургически точно, обращаться умеет не каждый, поэтому подозрения неминуемо падут на Россию. Впечатление такое, что они до сих пор так и не поняли, почему события развивались иначе.

Ошибка, допущенная при реализации этих проектов, в частности, вкралась потому, что западные инструкторы — мастера клеветы проявили «слабость», которая полностью нарушила достоверность. Дело в том, что они оказались не готовы убивать своих людей, как в свое время бездушно и хладнокровно рекомендовали своим ученикам на Балканах. Если при инсценировке первого и второго взрывов на рынке Маркала, Тузланского расстрела и других актов убитые взрывами десятки мирных жителей на площади, в очереди за хлебом и других местах демонизировали сербов, то в Солсбери и Думе от боевых отравляющих веществ никто не умер. Поэтому мощным российским спецслужбам не составило труда аргументировано опровергнуть все заявления, сделанные британским премьером и американским президентом в рамках их скудных докладов.

Все, что сообщали американцы и британцы, выглядело совершенно неубедительно, а все, что говорили россияне, казалось достоверным. Стратеги совершили и еще одну ошибку, ставшую результатом заносчивости и недооценки противника. Они полагали, что «спроектированная» правда полностью вытеснит подлинную, но не в этот раз. Если прежде сербов и их аргументы никто и слушать не хотел, то к любому заявлению российских политиков прислушиваются во всех уголках мира, и в этом нет ничего удивительного, ведь Россия — мировая держава. К любому заявлению и сообщению Марии Захаровой , подкрепленному материальными доказательствами, прислушивается весь мир, не говоря уже о словах Сергея Лаврова или Владимира Путина . Отсюда и энергичные попытки положить этому конец, устроив классическую медиа-блокаду с помощью коммуникационного НАТО.

Пытаясь одурачить собственную общественность и навязывая союзникам унизительную формулу «Когда британцы говорят, не нужно ничего перепроверять и требовать доказательств», западные стратеги потерпели полное поражение. Поэтому и возникла огромная проблема, о которой говорит Элизабет Бро: вся конструкция «правды», выстроенная на пропаганде, инсценировках и клевете, рушится на глазах. Речь идет не только о последних событиях, но и о действиях НАТО в прошлом. И что самое главное, дело не в какой-то там репутации в мире (ее никогда и не существовало), а в сильно пошатнувшейся репутации и доверии собственной общественности. Это, в свою очередь, ставит под угрозу стабильность власти, заявленную стратегию и достижение стратегических целей.

Признаки слабости и новая холодная война

Еще до игр с боевыми ядами западная пропагандистская машина начала подавать признаки слабости в противостоянии с Россией. Показательный пример — Черногория , где была инсценирована попытка свержения черногорской власти, якобы организованная российскими спецслужбами. Все было настолько плохо реализовано, что даже последний дилетант видел недостоверность и искусственность происходящего. Невооруженным глазом видно, что все это обман и фарс, начиная с отбора и допроса свидетелей и заканчивая судом.

До сих пор существовала дилемма, положило ли сильнейшее и разнонаправленное давление Запада на Россию начало новой холодной войне, или пока новая международная ситуация не дает ясных оснований того, чтобы ее так называть? Если коммуникационный НАТО для информационной войны с Россией действительно появится, то подобная дилемма себя исчерпает. Тогда уже официально можно будет утверждать, что новая холодная война — это новая реальность международных отношений.

У западных политических лидеров и команды НАТО есть еще одна проблема, которая связана с их мощью и огромной силой: они никогда не признают ошибок, а просто игнорируют их и продолжают делать по-своему, как будто ничего не произошло. Нет ошибки — нет и ответственности, и таким образом все сохраняют свои политические функции, руководящие посты и репутацию альянса в глазах своего народа, одновременно формируя представления о собственной гениальности и непогрешимости. Все это хорошо работает, если сводить счеты с малыми государствами, но в противостоянии с Россией подобное поведение обнаруживает слабость, ведь анализировать свои ошибки очень полезно и поучительно. Только так можно прийти к оптимальному решению и более не повторять ошибок.

Серия недавних пропагандистских операций, придуманных иностранными стратегами ведущих стран НАТО, превратилась в ряд катастрофических просчетов. И все же если будет сделан шаг, анонсированный госпожой Бро и призванный объединить западные страны в некоем новом параллельном НАТО (новый альянс должен скрыть все слабости и мерзости существующего), то это станет худшей и самой серьезной ошибкой. На этот раз речь идет не о железном, а об информационном занавесе, который опустится для того, чтобы защитить весь западный мир от мнимого вредного российского влияния и российской пропаганды. На самом же деле создаются условия для того, чтобы сохранить полный информационный контроль над собственным населением и оставить его в заблуждении относительно истины. Государства, которые беспрерывно читают всему миру нотации о соблюдении прав человека, свободе прессы и свободном доступе к информации, теперь вдруг возжелали изолировать свой виртуальный информационный мир.

Проблема намного сложнее и серьезнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку все говорит о том, что ведущие страны НАТО намеренно обостряют отношения с Россией, так как желают новой холодной войны. Во время прошлой холодной войны Запад ощущал свое превосходство и вышел из нее победителем, поэтому и теперь ожидает такого же успеха в новой холодной войне против России. Во время холодной войны в прошлом веке СССР был ослаблен во всех сферах, что оказывало большое влияние на единство Варшавского договора как военного союза. Возникли внутренние проблемы, и вся система развалилась.

До сих пор все предпринятые Западом экономические меры и военные угрозы, исходящие от него, только укрепляли Россию. Явный прогресс в экономической сфере создал условия для модернизации и создания нового современного оружия, как традиционного, так и ядерного. Россия превращается в мировую державу, а западные властители уже давно решили, что никогда ей этого не позволят. Все явные и скрытые средства уже были испробованы, но с их помощью так и не удалось остановить Россию в ее развитии, поэтому теперь очередь дошла до самых вопиющих и панических акций, которые должны дать старт новой холодной войне.

Опасность для Сербии

Германии, Франции и Хорошо, если бы ведущие страны НАТО поняли, что их новая идея — огромная ошибка, и что заявление эксперта Атлантического совета не найдет реального воплощения. Правда, вряд ли разум возобладает: последние шаги США , а также Великобритании Италии предвещают новые проблемы и конфликты. Американский президент Дональд Трамп , пойдя наперекор всему миру и даже своим союзникам в Европе, принял решение выйти из ядерного договора с Ираном . Второй шаг касается непосредственно нас, поскольку пять мощных государств (США, Германия, Италия, Франция и Великобритания) постановили окончательно решить косовскую проблему в ущерб Сербии и, оказывая на нее давление, оттолкнуть ее от России.

Поэтому совершенно ясно, что Сербия первой попадет под удар, если информационный НАТО действительно будет создан, и если начнется информационная блокада. Тогда Запад будет устраивать новые инсценировки, лить потоки клеветы и лжи, уже не боясь, что правда откроется, ведь сербские заявления и аргументы никто на Западе не услышит. Снова демонизировать сербов совсем несложно, поскольку ведущие страны НАТО и так все время относятся к ним как к убийце, который отбыл наказание, но которого нужно по-прежнему контролировать и перевоспитывать. Все это время в отношении Сербии проводится политика двойных стандартов. Восприятие Западом Сербии специфично. Что действует для одних государств, то не действует в случае Сербии. Так происходит даже не со времен преступных бомбардировок Сербии и проблемы с Косово и Метохией — так было задолго до этого, еще с распада Югославии.

Просто западные планировщики считали, что Югославия может распасться, а вот Хорватия Босния и Герцеговина — нет, что Сербия может дробиться, а Косово — никогда. Просто для Запада было нормально считать, что в гражданских войнах виноваты только сербы, и что только они несут ответственность за военные преступления. Угрожающие заявления подтверждают, что в будущем ничего не изменится. Все подчинено расширению НАТО и идее полного захвата Балкан, где те, кто встал на сторону этой идеи, получили полную поддержку и защиту. Они могли беспрепятственно совершать военные преступления, проводить этнические чистки и творить другие бесчинства. Более того, эти люди крайне мотивированы на подобные действия в будущем. Коммуникационный НАТО, несомненно, даст им такую возможность.

Сербское политическое руководство осознает опасность и делает все возможное для того, чтобы помешать западным державам вовлечь Сербию в новый вооруженный конфликт и вновь ее изолировать и демонизировать, ведь все это столь пагубно для таких небольших государств, как Сербия. Сербское политическое руководство стремится к сотрудничеству, проявляет явное желание вести переговоры и найти мирное решение, но при этом не поддается на ультиматумы, шантаж и угрозы. Поэтому сербская власть модернизирует и укрепляет армию, упрочивает свой нейтральный военный статус, налаживая тесные деловые и дружеские связи с государствами за пределами НАТО и ЕС , прежде всего с Россией и Китаем . Вряд ли Сербия может сделать больше. Нам остается только надеяться, что всем известные распорядители войны и мира правильно оценят ситуацию и примут как данность четко обозначенную и определенную позицию и путь развития Сербии.

Печат, Сербия