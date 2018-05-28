Россия построит на Кубе ГЛОНАСС

Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС

"Генеральный директор АО "НПК "СПП" Юрий Рой, генеральный директор научно-технического центра "ГЕОКУБА" Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании "Техноимпорт" Эриберто Санчес Алейне подписали контракт на установку и эксплуатацию беззапросной измерительной станции "СМ-ГЛОНАСС" производства НПК "СПП" на территории Кубы", — сказали в госкорпорации.

Это очередная станция зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК "СПП" в рамках опытно-конструкторской работы по построению глобальной системы прецизионной навигации (шифр "Сигал"), предусмотренной федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", уточнили в Роскосмосе

"СМ-ГЛОНАСС" — беззапросная измерительная станция, изготовленная НПК "СПП" по заказу Роскосмоса и предназначенная для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass c целью измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений спутников, регистрации результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.