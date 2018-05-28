Ещё
Россия построит на Кубе ГЛОНАСС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия построит на Кубе беззапросную измерительную станцию (БИС) "СМ-ГЛОНАСС" производства научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК "СПП"), сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.
"Генеральный директор АО "НПК "СПП" Юрий Рой, генеральный директор научно-технического центра "ГЕОКУБА" Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании "Техноимпорт" Эриберто Санчес Алейне подписали контракт на установку и эксплуатацию беззапросной измерительной станции "СМ-ГЛОНАСС" производства НПК "СПП" на территории Кубы", — сказали в госкорпорации.
Это очередная станция зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК "СПП" в рамках опытно-конструкторской работы по построению глобальной системы прецизионной навигации (шифр "Сигал"), предусмотренной федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", уточнили в Роскосмосе.
"СМ-ГЛОНАСС" — беззапросная измерительная станция, изготовленная НПК "СПП" по заказу Роскосмоса и предназначенная для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass c целью измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений спутников, регистрации результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.
ТАСС: последние новости
Глава Дома Романовых проедет по Крымскому мосту СМИ: умер французский миллиардер Серж Дассо Уголовные дела возбуждены в отношении задержанных в Азовском море украинских рыбаков
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое повышение НДС и другие события дня44
Абрамович получил новое гражданство861
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года886
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян89
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей71
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение