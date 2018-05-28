Умер Серж Дассо

Французский бизнесмен и консервативный политик Серж Дассо скончался на 94-м году жизни, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Dassault Group.

В компании отметили, что бизнесмен скончался в своем рабочем кабинете в Париже.

Серж Дассо был сыном предпринимателя и авиаконструктора Марселя Дассо, от которого унаследовал группу компаний Dassault. Туда входило, в частности, авиастроительное предприятие Dassault Aviation, производитель многоцелевых истребителей "Рафаль", использующихся военно-воздушными силами Франции . Бизнесмену также была подконтрольна французская газета Le Figaro