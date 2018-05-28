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Умер Серж Дассо
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Умер Серж Дассо 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Французский бизнесмен и консервативный политик Серж Дассо скончался на 94-м году жизни, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Dassault Group.
В компании отметили, что бизнесмен скончался в своем рабочем кабинете в Париже.
Серж Дассо был сыном предпринимателя и авиаконструктора Марселя Дассо, от которого унаследовал группу компаний Dassault. Туда входило, в частности, авиастроительное предприятие Dassault Aviation, производитель многоцелевых истребителей "Рафаль", использующихся военно-воздушными силами Франции. Бизнесмену также была подконтрольна французская газета Le Figaro.
Кроме того, Дассо был мэром города Корбей-Эсон неподалеку от Парижа. В 2004 году бизнесмен профинансировал строительство в городе исламского культурного центра.
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