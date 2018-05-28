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Три американские группы ведут переговоры с КНДР
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Три американские группы ведут переговоры с КНДР по саммиту 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три различные группы советников администрации США ведут переговоры с КНДР по саммиту президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Трамп в воскресенье сообщил, что группа американских представителей прибыла в Северную Корею для проведения консультаций. По данным агентства, госсекретарь Майк Помпео назначил главой группы по подготовке саммита Сун Кима, посла США на Филиппинах. Дополнительный трек переговоров идет по линии ЦРУ и состоит из экспертов разведки.
Еще одна группа отправлена в Сингапур и занимается логистикой предстоящего саммита на месте, ее возглавляет Джо Хэгин, заместитель руководителя аппарата Белого дома.
Трамп на прошлой неделе отменил саммит с Ким Чен Ыном, запланированный на 12 июня, но потом все же сообщил, что саммит может состояться. Переговоры о проведении саммита были возобновлены на минувших выходных.
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