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В Израиле подтвердили получение гражданства Абрамовичем
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В Израиле подтвердили получение гражданства Абрамовичем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Информацию о получении Романом Абрамовичем гражданства Израиля подтвердили в МВД еврейского государства, пишет РБК.
«Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве и подал запрос на получение разрешения иммигрировать. Его документы проверили в соответствии с Законом о возращении, и он был признан правомочным», — сообщили в Бюро по связям «Натив», которое занимается вопросами репатриации евреев.
Ранее израильские СМИ сообщили, что российский бизнесмен прибыл в аэропорт Бен-Гурион, где получил удостоверение нового репатрианта — «теудат-оле», и удостоверение личности — «теудат-зеут».
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