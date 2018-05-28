В Израиле подтвердили получение гражданства Абрамовичем

«Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве и подал запрос на получение разрешения иммигрировать. Его документы проверили в соответствии с Законом о возращении, и он был признан правомочным», — сообщили в Бюро по связям «Натив», которое занимается вопросами репатриации евреев.

Ранее израильские СМИ сообщили, что российский бизнесмен прибыл в аэропорт Бен-Гурион, где получил удостоверение нового репатрианта — «теудат-оле», и удостоверение личности — «теудат-зеут».