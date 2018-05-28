Neues Deutschland: немецкие левые не рады танкам США

Представители Левой партии Германии устроили в Бранденбурге акцию протеста в связи с переброской американских войск к российской границе, сообщает Neues Deutschland. Такие действия они назвали «безответственными» и напомнили, что «игра мускулами» и «бряцание оружием» может довести до войны.
На российской границе с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией стоит американская механизированная бригада, пишет Neues Deutschland. Она там находится с 2017 года. Каждые девять месяцев происходит ротация всех войск вместе с танками и другой техникой, поясняет немецкое издание. И сейчас наступил срок для очередной смены караула, поэтому через Бранденбург возобновились военные транспортировки. Как и в начале 2017 года, члены Левой партии Германии уже на месте, чтобы протестовать против наращивания напряжённости.
«Бряцание оружием на российской границе создаёт серьёзный конфликтный потенциал и только углубляет раскол в Европе и мире, — утверждают немецкие левые. — Тот, кто хочет избежать горячей войны, не должен вести холодную».
В демонстрациях приняло участие порядка 150 человек. Один из представителей левых Норберт Мюллер возмущён, что власти скрывают информацию о манёврах, ссылаясь на военную тайну. Но к такому обращению с оппозицией он привык.
Сильнее же всего его раздражает сама переброска войск, логистическая поддержка со стороны бундесвера и гонка вооружений. По его словам, это «безответственное» поведение. Германия должна быть заинтересована в разоружении и снижении уровня напряжённости, потому что «если дело дойдёт до войны с Россией, мы окажемся посередине», подчеркнул он.
Мюллер убеждён, что «игра военными мускулами» выгодна не немецкому или польскому народам, а только правым властям в Варшаве, которые строят из себя защитников от «российской угрозы». К тому же он уверен, что ротация — это не просто смена контингента, но и проверка логистических возможностей НАТО по быстрой переброске большого количества войск на Восток.
В пользу его версии говорит тот факт, что в одновременно с ротацией в Польшу и страны Прибалтики направят ещё и дополнительный контингент из 20 государств для проведения учений Saber Strike («Удар сабли»). «Опыт Вьетнама и Сирии показывает: там, где появляются войска США, недалеко до войны, — заявили представители Коммунистической партии Германии. — Когда танки — неважно, под каким флагом, — едут из Германии на Восток, это полностью противоречит исторической ответственности».