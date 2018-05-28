Neues Deutschland: немецкие левые не рады танкам США — где они, там война

Представители Левой партии Германии устроили в Бранденбурге акцию протеста в связи с переброской американских войск к российской границе, сообщает Neues Deutschland. Такие действия они назвали «безответственными» и напомнили, что «игра мускулами» и «бряцание оружием» может довести до войны.

Литвой, Латвией и На российской границе с Польшей Эстонией стоит американская механизированная бригада, пишет Neues Deutschland. Она там находится с 2017 года. Каждые девять месяцев происходит ротация всех войск вместе с танками и другой техникой, поясняет немецкое издание. И сейчас наступил срок для очередной смены караула, поэтому через Бранденбург возобновились военные транспортировки. Как и в начале 2017 года, члены Левой партии Германии уже на месте, чтобы протестовать против наращивания напряжённости.

«Бряцание оружием на российской границе создаёт серьёзный конфликтный потенциал и только углубляет раскол в Европе и мире, — утверждают немецкие левые. — Тот, кто хочет избежать горячей войны, не должен вести холодную».

В демонстрациях приняло участие порядка 150 человек. Один из представителей левых Норберт Мюллер возмущён, что власти скрывают информацию о манёврах, ссылаясь на военную тайну. Но к такому обращению с оппозицией он привык.

Сильнее же всего его раздражает сама переброска войск, логистическая поддержка со стороны бундесвера и гонка вооружений. По его словам, это «безответственное» поведение. Германия должна быть заинтересована в разоружении и снижении уровня напряжённости, потому что «если дело дойдёт до войны с Россией , мы окажемся посередине», подчеркнул он.

Мюллер убеждён, что «игра военными мускулами» выгодна не немецкому или польскому народам, а только правым властям в Варшаве , которые строят из себя защитников от «российской угрозы». К тому же он уверен, что ротация — это не просто смена контингента, но и проверка логистических возможностей НАТО по быстрой переброске большого количества войск на Восток.