Де Мистура получил список от Дамаска

Де Мистура получил от Дамаска список кандидатов в конституционную комиссию

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил от правительства Сирии список кандидатов в конституционную комиссию, сообщили РИА Новости в офисе спецпредставителя.

"Я могу подтвердить, что офис спецпредставителя получил от правительства Сирии список с именами", — заявил представитель де Мистуры Майкл Контет. Он отметил, что документ тщательно изучается. Дополнительные заявления в отношении списка будут сделаны в соответствующее время.