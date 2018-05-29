России пообещали проблемы из-за моста в Крым

В Киеве рассказали о «проблемах» России с Крымским мостом

Запуск движения по мосту через Керченский пролив принес России целый ряд проблем. С таким заявлением в интервью «Обозревателю» выступил постоянный представитель президента Украины Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин

«Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — заявил он.

По его словам, «любой умный человек, который знает технические характеристики объектов и не смотрит телевидение, прекрасно знает, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу — а там ежедневно проходят десятки судов — может привести к необратимым последствиям для этого моста».

Комментируя проверки украинских судов в Керченском проливе, которые в конце апреля начали осуществлять российские пограничники, Бабин указал, что таким образом РФ убивает сразу «двух зайцев».

«С одной стороны, проводят "антитеррористическую работу", а с другой, пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск, предоставить соответствующие фрахты собственным портам Азова и оказывать экономическое давление на материковую Украину, фактически уничтожая наш экспорт и влияя на наш бюджет», — сказал он.

При этом Бабин заявил, что российские пограничники проверяют украинские суда «с нарушением всех норм морского права».

«В последние дни проверки проводят на расстоянии восьми-десяти километров от побережья материковой Украины», — указал чиновник.

Кроме того, по мнению представителя Петра Порошенко , именование «Крымский мост» является пропагандистским, а открытие автомобильного движения по сооружению оказало скромное влияние на увеличение туристического потока в Крым.

«Реальная цель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военной группировки в Крыму всем необходимым не через море. У россиян всегда существовала большая проблема с морским транспортом», — уверен он.

Также Бабин затронул тему разрабатываемого Киевом плана по борьбе с «агрессией» России в Крыму.

«План отправлен органу центральной власти. Мы получили предложения к нему, и сейчас мы все обобщаем. В июне пройдет собрание рабочей группы высокого уровня. Скорее всего, по итогам этого заседания он будет утвержден, а затем и обнародован», — сообщил он, не указав деталей.

По его словам, до завершения разработки плана остается несколько недель.

«Может быть, можно было бы сделать и быстрее, но переписка с министерствами и ведомствами никогда не происходит за один день. Но мы должны это пройти, чтобы потом никто не говорил, что чье-то мнение не было учтено», — подчеркнул Бабин.

«План по своему названию предусматривает противодействие российской агрессии. Но поскольку это открытый документ, в нем прописаны те меры противодействия российской агрессии, о которых можно докладывать публике. Думаю, План еще будет дополнен другими актами», — сказал чиновник.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.