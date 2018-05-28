«Никакой русофобии, просто ощущение угрозы»

Варшава просит Пентагон построить военную базу в Польше , объясняя это угрозой со стороны России . Польские власти даже готовы заплатить за создание на территории страны американской военной базы. Сумма вложений оценивается в 1,5-2 млрд долларов.

Минобороны Польши направило соответствующий запрос Вашингтону, выдержки из документа публикует местный портал Onet. Аргументы польской стороны в пользу размещения на территории страны иностранных военных приводит польский журналист Витольд Юраш:

«Причина совсем простая: наращивание военного потенциала РФ вблизи границ Польши. То есть усиленный российский контингент в Калининградской области. Видим вот этих людей в отпуске, которые воюют в Донбассе, ну и этим мы хотим объяснить присутствие сил НАТО, прежде всего, США. Притом мы говорим все время о таком количестве военных и техники, которое никак не становится угрозой для России. Конечно, Россия будет говорить, что есть угроза. Мы, скорее всего, наблюдаем наращивание российского военного потенциала, но при этом силы НАТО не воюют в Европе, а вот российские воюют. Конечно, Россия тоже будет подчеркивать, что якобы договорился еще Михаил Сергеевич Горбачев с американским президентом о том, что не будет сил НАТО в таких странах, как Польша. Но мы не считаем, что Горбачев имел вообще право решать, какие войска будут на территории независимой страны, которой является Польша. То есть здесь никакой русофобии нет, есть просто ощущение угрозы. Если это ощущение ошибочное, как считает Россия, то, возможно, через лет 40 поменяем мнение на этот счет».

На данный момент силы США уже присутствуют на территории Польши, но в режиме постоянной ротации, а не в виде постоянного контингента.

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«России в этом плане придется тоже увеличивать свой военный потенциал: на западных границах укреплять Калининградскую область и реализовывать целый комплекс сопутствующих мероприятий военного и разведывательного характера. Если в долгосрочном плане, это просто показывает, что конфликт сам по себе будет продолжаться долго, то есть войска США останутся на наших западных границах на долгосрочной основе. То есть к этому надо относиться как к новой нормальности. Так, как это было, скажем, в конце нулевых, не будет уже. Дальнейшее укрепление вооруженных сил на западной границе. В дипломатическом отношении Россия будет опять же отстаивать позицию о том, что это не Россия угрожает Европе, а НАТО угрожает России, продвигая свою военную инфраструктуру к нашим границам и продолжая реализовывать агрессивную политику расширения НАТО на Восток. Российская агентурная техническая разведка, будет, естественно, стремиться добыть как можно больше информации, как о текущих планах развертывания, так и о стратегических целях вот этого развертывания, то есть не угрожает ли она чем-то большим, нежели просто военным присутствием с целью сдерживания».