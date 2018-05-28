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Делегация КНДР направляется в Сингапур
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СМИ: Делегация КНДР направляется в Сингапур для обсуждения предстоящего саммита с США 

RT на русском 12 минут назад
Фото: Reuters
Высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Пекин, предположительно, по дороге в Сингапур для подготовительной встречи с представителями США. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники.
По их словам, зампредседателя Госсовета Северной Кореи Ким Чхан Сон намерен обсудить связанные с организацией встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вопросы, в том числе безопасность.
Источник добавил, что делегации США и КНДР могут встретиться во вторник, 29 мая.
Ранее сообщалось, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить Сингапур во время встречи Ким Чен Ына и Трампа.
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