Президент Польши назвал Россию «главной угрозой» для НАТО

Россия «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО , заявил польский президент Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

«Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности», — сказал он, назвав Россию «самым важным из них», передает ТАСС

Польский лидер считает, что трансатлантические связи являются «главным гарантом безопасности в Европе». Он призвал укреплять оборону стран — членов НАТО и наращивать военные бюджеты.

«Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — заявил он.

Напомним, из документов министерства обороны Польши , направленных Белому дому и конгрессу США , стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

В свою очередь маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский на сессии ПА НАТО заявил, что Варшава с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии на восточном фланге.

Кухчиньский также призвал принять в альянс Украину Грузию . «Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО», — сказал Кухчиньский.