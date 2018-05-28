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Президент Польши назвал Россию «главной угрозой» для НАТО
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Президент Польши назвал Россию «главной угрозой» для НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО, заявил польский президент Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.
«Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности», — сказал он, назвав Россию «самым важным из них», передает ТАСС.
Польский лидер считает, что трансатлантические связи являются «главным гарантом безопасности в Европе». Он призвал укреплять оборону стран — членов НАТО и наращивать военные бюджеты.
«Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — заявил он.
Напомним, из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.
В свою очередь маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский на сессии ПА НАТО заявил, что Варшава с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии на восточном фланге.
Кухчиньский также призвал принять в альянс Украину и Грузию. «Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО», — сказал Кухчиньский.
Накануне в Совфеде заявляли, что Североатлантический альянс может нарушить собственные правила и принять Грузию, чтобы надавить на Россию.
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