В Италии не смогли сформировать новое правительство

Юрист Джузеппе Конте, кандидатуру которого на пост премьер-министра в коалиционном правительстве предложили партии "Движение "5 звезд" и "Лига", отказался его возглавить. По данным СМИ, причиной этого стал 81-летний экономист Паоло Савона, которого партии прочили в министры экономики и финансов. Президент республики Серджо Маттарелла , обязанный утверждать состав кабинета, открыто признал, что он не одобрил кандидата на пост главы минэкономики , который высказывался за выход Италии из еврозоны. При этом глава государства подробно объяснил, что такие назначения негативным образом отражаются на экономическом положении страны, грозят благосостоянию населения и отпугивают инвесторов.

Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем . Несмотря на то, что лидерам "Лиги" и "Движения "5 звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо дали понять, что нужно найти другого претендента, они продолжали настаивать на своем. В итоге все усилия по формированию правительства обернулись неудачей.

Фактор "Лиги"

Маттео Сальвини после парламентских выборов, состоявшихся 4 марта, сумел заработать дополнительный рейтинг популярности. Он также дал понять, что готов пожертвовать собственными амбициями, чтобы в стране появилось новое "правительство перемен". Главная перемена заключалась в изменении отношений с ЕС и выведении Италии из положения "подчиненного" Брюсселю, Берлину и Парижу.

Союз "Лиги" с "Движением 5 звезд" не был абсолютно непредсказуем, однако его нельзя назвать естественным. Переговоры о коалиционном кабинете "Лиги" с "Движением" начались после того, как Маттарелла предложил промежуточный вариант до выборов в виде "нейтрального кабинета". Против такого решения высказались обе партии.

Кроме того, "Лига" на парламентских выборах 4 марта победила в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Им, как и "Движению", не хватило голосов для обладания большинством в парламенте. Берлускони и Мелони заявили, что не будут выражать доверия коалиционному кабинету. В итоге "Лига" заручилась 17% голосов "чистыми" (из коалиционных 37%) против 32% "Движения".

За время, прошедшее с выборов (рекордное в республиканской послевоенной истории Италии), рейтинг "Лиги" вырос почти на 10% и сейчас, по данным опросов, достигает 25-26%. В то же время рейтинг "Движения" колеблется вокруг 32-33%. Согласно действующему избирательному законодательству, той или иной партии необходимо преодолеть 40-процентный барьер для получения большинства мест в парламенте.

Как полагают некоторые наблюдатели, выборы 4 марта служили для "Лиги" первой, хотя и во многом решающей ступенью: считавшаяся всегда региональной партией, представлявшей интересы северных областей, она впервые обошла союзника — "Вперед, Италия" и вышла в лидеры правого центра. Следующие выборы, дату проведения которых должен определять президент, нужны "Лиге", чтобы держать такую победу, которая позволила бы управлять страной единолично.

Угроза импичмента

Уже после публикации "правительственного контракта" — программы, выработанной "Движением" и "Лигой" с указанием приоритетов их будущего кабинета, — Рим призвали соблюдать обязательства, главным образом финансовые. Соответствующие заявления прозвучали как от представителей Еврокомиссии , так и из некоторых европейских столиц, в числе которых оказался Париж. Глава МИД Люксембурга выразил надежду на то, что "новое правительство Италии не пустит все, сделанное до сих пор в ЕС, коту под хвост".

Теперь в Италии параллельно с продолжением процесса поиска выхода из политического тупика будет активно вестись дискуссия о том, кто попрал демократические основы государства: президент, не принявший предложения кабинета, у которого было гарантированное большинство, или партии, которые, не проявляя должного пиетета к главе государства, пытались притеснить его право на автономность в назначении министров. Парадокс может заключаться в самой конституции. С одной стороны, Италия является парламентской республикой, с другой, прерогатива назначения министров и премьер-министра остается за президентом, хоть он и обязан учитывать волю парламентского большинства.

Маттарелла действительно из-за уважения к парламентскому большинству закрыл глаза на многие спорные моменты в конфигурации предполагаемого правительства "Движения "5 звезд" и "Лиги". Но когда финансовые рынки и Европа стали подавать негативные сигналы президент встал "на защиту европейской идентичности Италии и интересов итальянцев". По мнению и "Лиги", и "Движения" он эти интересы "продал" тем, кто "командует" Италией.

Луиджи Ди Майо заявил, что в парламент вынесут вопрос об импичменте, поскольку президент воспрепятствовал выполнению воли народа и появлению правительства с участием "Движения". Отказ от кандидатуры Савоны расценила как государственную измену и Джорджа Мелони. Сальвини, избранный в Сенат, ограничился заявлением, что "Маттарелла больше его не представляет, как не представляет интересы итальянцев". "Мы — колония Германии или Франции , страна, оккупированная бюрократами Брюсселя", — сказал Сальвини.

При этом полностью разделяют и поддерживают Маттареллу левоцентристские силы, включая Демократическую партию (ДП). Ее представители говорят, что президент "спас Италию". Некоторые считают, что демократия нуждается в защите, но от "Движения "5 звезд" и "Лиги".

Умеренность проявляет Сильвио Берлускони, который вновь может выйти на первый план в качестве посредника. После реабилитации в надзирательном суде с бывшего премьера, уже предлагавшего свой опыт и готовность вновь возглавить правительство, снят запрет на участие в госуправлении и выборах. Это ограничение действовало после приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет".

Кандидатура Коттарелли

Маттарелла, который обещал принять меры по выходу из кризиса в ближайшее время и с учетом поведения парламента, дал понять, что видит во главе возможного будущего правительства, призванного дотянуть страну до новых выборов, экономиста Карло Коттарелли. Он долгое время работал в системе МВФ и получил известность благодаря методам по сокращению госрасходов. Вероятно, что ему предложат создать техническое правительство.

В случае согласия, как указывают обозреватели, такой кабинет будет вполне оперативным, даже если не получит доверия в парламенте. В таком случае президент распустит парламент и назначит дату досрочных выборов. Для Маттареллы важно, чтобы она не выпала на летние месяцы. Сальвини уже потребовал немедленного назначения даты голосования.

Италия теряет авторитет на международной арене. В понедельник финансовые рынки дадут произошедшему свою оценку, которая выразится в пресловутом спреде — переменной, определяющей уровень процентов обслуживания внешнего долга. Даже в случае положительного эффекта от решения Маттареллы он будет непродолжительным, потому что Италия остается без надежного сильного правительства.