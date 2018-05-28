В Италии не смогли сформировать новое правительство 

Юрист Джузеппе Конте, кандидатуру которого на пост премьер-министра в коалиционном правительстве предложили партии "Движение "5 звезд" и "Лига", отказался его возглавить. По данным СМИ, причиной этого стал 81-летний экономист Паоло Савона, которого партии прочили в министры экономики и финансов. Президент республики Серджо Маттарелла, обязанный утверждать состав кабинета, открыто признал, что он не одобрил кандидата на пост главы минэкономики, который высказывался за выход Италии из еврозоны. При этом глава государства подробно объяснил, что такие назначения негативным образом отражаются на экономическом положении страны, грозят благосостоянию населения и отпугивают инвесторов.
Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем. Несмотря на то, что лидерам "Лиги" и "Движения "5 звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо дали понять, что нужно найти другого претендента, они продолжали настаивать на своем. В итоге все усилия по формированию правительства обернулись неудачей.
Фактор "Лиги"
Маттео Сальвини после парламентских выборов, состоявшихся 4 марта, сумел заработать дополнительный рейтинг популярности. Он также дал понять, что готов пожертвовать собственными амбициями, чтобы в стране появилось новое "правительство перемен". Главная перемена заключалась в изменении отношений с ЕС и выведении Италии из положения "подчиненного" Брюсселю, Берлину и Парижу.
Союз "Лиги" с "Движением 5 звезд" не был абсолютно непредсказуем, однако его нельзя назвать естественным. Переговоры о коалиционном кабинете "Лиги" с "Движением" начались после того, как Маттарелла предложил промежуточный вариант до выборов в виде "нейтрального кабинета". Против такого решения высказались обе партии.
Кроме того, "Лига" на парламентских выборах 4 марта победила в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Им, как и "Движению", не хватило голосов для обладания большинством в парламенте. Берлускони и Мелони заявили, что не будут выражать доверия коалиционному кабинету. В итоге "Лига" заручилась 17% голосов "чистыми" (из коалиционных 37%) против 32% "Движения".
За время, прошедшее с выборов (рекордное в республиканской послевоенной истории Италии), рейтинг "Лиги" вырос почти на 10% и сейчас, по данным опросов, достигает 25-26%. В то же время рейтинг "Движения" колеблется вокруг 32-33%. Согласно действующему избирательному законодательству, той или иной партии необходимо преодолеть 40-процентный барьер для получения большинства мест в парламенте.
Как полагают некоторые наблюдатели, выборы 4 марта служили для "Лиги" первой, хотя и во многом решающей ступенью: считавшаяся всегда региональной партией, представлявшей интересы северных областей, она впервые обошла союзника — "Вперед, Италия" и вышла в лидеры правого центра. Следующие выборы, дату проведения которых должен определять президент, нужны "Лиге", чтобы держать такую победу, которая позволила бы управлять страной единолично.
Угроза импичмента
Уже после публикации "правительственного контракта" — программы, выработанной "Движением" и "Лигой" с указанием приоритетов их будущего кабинета, — Рим призвали соблюдать обязательства, главным образом финансовые. Соответствующие заявления прозвучали как от представителей Еврокомиссии, так и из некоторых европейских столиц, в числе которых оказался Париж. Глава МИД Люксембурга выразил надежду на то, что "новое правительство Италии не пустит все, сделанное до сих пор в ЕС, коту под хвост".
Теперь в Италии параллельно с продолжением процесса поиска выхода из политического тупика будет активно вестись дискуссия о том, кто попрал демократические основы государства: президент, не принявший предложения кабинета, у которого было гарантированное большинство, или партии, которые, не проявляя должного пиетета к главе государства, пытались притеснить его право на автономность в назначении министров. Парадокс может заключаться в самой конституции. С одной стороны, Италия является парламентской республикой, с другой, прерогатива назначения министров и премьер-министра остается за президентом, хоть он и обязан учитывать волю парламентского большинства.
Маттарелла действительно из-за уважения к парламентскому большинству закрыл глаза на многие спорные моменты в конфигурации предполагаемого правительства "Движения "5 звезд" и "Лиги". Но когда финансовые рынки и Европа стали подавать негативные сигналы президент встал "на защиту европейской идентичности Италии и интересов итальянцев". По мнению и "Лиги", и "Движения" он эти интересы "продал" тем, кто "командует" Италией.
Луиджи Ди Майо заявил, что в парламент вынесут вопрос об импичменте, поскольку президент воспрепятствовал выполнению воли народа и появлению правительства с участием "Движения". Отказ от кандидатуры Савоны расценила как государственную измену и Джорджа Мелони. Сальвини, избранный в Сенат, ограничился заявлением, что "Маттарелла больше его не представляет, как не представляет интересы итальянцев". "Мы — колония Германии или Франции, страна, оккупированная бюрократами Брюсселя", — сказал Сальвини.
При этом полностью разделяют и поддерживают Маттареллу левоцентристские силы, включая Демократическую партию (ДП). Ее представители говорят, что президент "спас Италию". Некоторые считают, что демократия нуждается в защите, но от "Движения "5 звезд" и "Лиги".
Умеренность проявляет Сильвио Берлускони, который вновь может выйти на первый план в качестве посредника. После реабилитации в надзирательном суде с бывшего премьера, уже предлагавшего свой опыт и готовность вновь возглавить правительство, снят запрет на участие в госуправлении и выборах. Это ограничение действовало после приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет".
Кандидатура Коттарелли
Маттарелла, который обещал принять меры по выходу из кризиса в ближайшее время и с учетом поведения парламента, дал понять, что видит во главе возможного будущего правительства, призванного дотянуть страну до новых выборов, экономиста Карло Коттарелли. Он долгое время работал в системе МВФ и получил известность благодаря методам по сокращению госрасходов. Вероятно, что ему предложат создать техническое правительство.
В случае согласия, как указывают обозреватели, такой кабинет будет вполне оперативным, даже если не получит доверия в парламенте. В таком случае президент распустит парламент и назначит дату досрочных выборов. Для Маттареллы важно, чтобы она не выпала на летние месяцы. Сальвини уже потребовал немедленного назначения даты голосования.
Италия теряет авторитет на международной арене. В понедельник финансовые рынки дадут произошедшему свою оценку, которая выразится в пресловутом спреде — переменной, определяющей уровень процентов обслуживания внешнего долга. Даже в случае положительного эффекта от решения Маттареллы он будет непродолжительным, потому что Италия остается без надежного сильного правительства.
Корреспондент ТАСС Вера Щербакова