«Сына российских шпионов» хотят лишить гражданства Канады

Власти Канады обратились в Верховный суд страны с просьбой аннулировать паспорт 23-летнего Алекса Вавилова, которого правительство называет «сыном российских шпионов». Об этом сообщает ABC News.

Как отмечает телеканал, сторонники Вавилова считают, что молодой человек, родившийся в Торонто, «не должен платить за грехи» родителей.

В правительстве страны подчеркивают, что его гражданство «основано на мошенничестве», так как его родители жили в Торонто под чужими именами.

Канада предоставляет гражданство любому, кто родился на территории страны, с исключением для детей дипломатов. В канадском правительстве подчеркивают, что родители Вавилова были сотрудниками иностранного правительства, поэтому у их сына нет права на гражданство.

Адвокат Вавилова и его старшего брата возражает, что мальчики не были «официальными представителями» иностранного государства, поэтому значение имеет только место их рождения.

В 2010 году ФБР разоблачило круг «спящих» российских агентов. Все десять человек, в том числе Хитфилд, Фоли и Анна Чапман , были возвращены в Россию в результате обмена.