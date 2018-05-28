Ещё
«Сына российских шпионов» хотят лишить гражданства Канады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сына российских шпионов» хотят лишить гражданства Канады 

Рамблер 58 минут назад
Фото: cbc.ca
Власти Канады обратились в Верховный суд страны с просьбой аннулировать паспорт 23-летнего Алекса Вавилова, которого правительство называет «сыном российских шпионов». Об этом сообщает ABC News.
Как отмечает телеканал, сторонники Вавилова считают, что молодой человек, родившийся в Торонто, «не должен платить за грехи» родителей.
В правительстве страны подчеркивают, что его гражданство «основано на мошенничестве», так как его родители жили в Торонто под чужими именами.
Канада предоставляет гражданство любому, кто родился на территории страны, с исключением для детей дипломатов. В канадском правительстве подчеркивают, что родители Вавилова были сотрудниками иностранного правительства, поэтому у их сына нет права на гражданство.
Адвокат Вавилова и его старшего брата возражает, что мальчики не были «официальными представителями» иностранного государства, поэтому значение имеет только место их рождения.
Родители Вавилова Андрей Безруков и Елена Вавилова приехали в Торонто в 1980-х под именами Дональд Хитфилд и Трейси Энн Фоли. Их старший сын Тим родился в 1990 году, а младший Алекс — в 1994-м.
В 2010 году ФБР разоблачило круг «спящих» российских агентов. Все десять человек, в том числе Хитфилд, Фоли и Анна Чапман, были возвращены в Россию в результате обмена.
По словам Алекса и его брата, они даже не знали, что их родители — русские. Братья некоторое время жили в США, затем Алекс Вавилов решил вернуться в Канаду для обучения в университете, но его не пустили в страну. Власти заявили, что не считают его гражданином Канады. Вавилов обратился в Федеральный апелляционный суд и выиграл дело. Финальное решение по его гражданству вынесет Верховный суд.
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»680
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»52
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль47
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию420
В московском метро произошел сбой7
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение