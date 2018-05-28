«Сына российских шпионов» хотят лишить гражданства Канады 

Власти Канады обратились в Верховный суд страны с просьбой аннулировать паспорт 23-летнего Алекса Вавилова, которого правительство называет «сыном российских шпионов». Об этом сообщает ABC News.
Как отмечает телеканал, сторонники Вавилова считают, что молодой человек, родившийся в Торонто, «не должен платить за грехи» родителей.
В правительстве страны подчеркивают, что его гражданство «основано на мошенничестве», так как его родители жили в Торонто под чужими именами.
Канада предоставляет гражданство любому, кто родился на территории страны, с исключением для детей дипломатов. В канадском правительстве подчеркивают, что родители Вавилова были сотрудниками иностранного правительства, поэтому у их сына нет права на гражданство.
Адвокат Вавилова и его старшего брата возражает, что мальчики не были «официальными представителями» иностранного государства, поэтому значение имеет только место их рождения.
Родители Вавилова Андрей Безруков и Елена Вавилова приехали в Торонто в 1980-х под именами Дональд Хитфилд и Трейси Энн Фоли. Их старший сын Тим родился в 1990 году, а младший Алекс — в 1994-м.
В 2010 году ФБР разоблачило круг «спящих» российских агентов. Все десять человек, в том числе Хитфилд, Фоли и Анна Чапман, были возвращены в Россию в результате обмена.
По словам Алекса и его брата, они даже не знали, что их родители — русские. Братья некоторое время жили в США, затем Алекс Вавилов решил вернуться в Канаду для обучения в университете, но его не пустили в страну. Власти заявили, что не считают его гражданином Канады. Вавилов обратился в Федеральный апелляционный суд и выиграл дело. Финальное решение по его гражданству вынесет Верховный суд.