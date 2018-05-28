Трамп назвал «гнилыми яблоками» руководителей ФБР

"ФБР — это фантастическая организация, но некоторые люди из его руководства оказались гнилыми яблоками. [Бывший директор ФБР] Джеймс Коми был одним из них", — сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что оказал "большую услугу" стране, когда уволил Коми с поста руководителя ведомства.

Ранее Трамп возмутился молчанием ФБР о "российской проблеме".

Он также заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году.