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Трамп назвал «гнилыми яблоками» руководителей ФБР
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Трамп назвал «гнилыми яблоками» руководителей ФБР 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Федерального бюро расследований (ФБР) . Об этом сообщает Fox News.
"ФБР — это фантастическая организация, но некоторые люди из его руководства оказались гнилыми яблоками. [Бывший директор ФБР] Джеймс Коми был одним из них", — сказал Трамп.
Американский президент подчеркнул, что оказал "большую услугу" стране, когда уволил Коми с поста руководителя ведомства.
Ранее Трамп возмутился молчанием ФБР о "российской проблеме".
Он также заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году.
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