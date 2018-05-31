Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍

64-летний экономист Карло Коттарелии вернул президенту Италии мандат на формирование переходного технического правительства, и отказался его возглавить.

"Как вы знаете, в последние дни открылась и затем конкретизировалась перспектива создания политического кабмина. Таким образом, теперь отпала необходимость в формировании технического правительства", — подчеркнул сразу после встречи с главой государства Коттарелии журналистам, поблагодарив всех за внимание.

Ожидается, что через несколько часов президент примет в Квиринальском дворце профессора права Джузеппе Конте. Ему во второй раз за последние 10 дней будет поручено формирование коалиционного политического кабмина, в который войдут представители внесистемных партий "Лига" и "5 Звезд".

В свою очередь генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти подтвердил отказ уважаемого экономиста от премьерства.