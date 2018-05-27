«Ограничения вредят не нам»

В Москве ответили на призыв Киева к «уничтожению России» с помощью санкций

Говоря о необходимости усиления санкций для «уничтожения России » по примеру СССР, киевские власти демонстрируют свою некомпетентность. Такое мнение высказали представители российских властных кругов. В Совете Федерации указали, что причиной развала Советского Союза стали не ограничительные меры, а отсутствие консолидации общества. В Госдуме при этом подчеркнули, что санкционный режим сильно бьёт и по самой Украине , а в Европе уже признают неэффективность таких мер. В Москве уверены: Россия продемонстрировала, что успешно справляется с развитием экономики в условиях ограничений, а в Киеве ошибаются, делая ставку на «победу западных санкций».

В Киеве уверены, что санкционный режим приведёт к «уничтожению России», как это случилось в своё время с Советским союзом. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

«На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский Союз … Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России. Больше решительных действий в этом направлении», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский чиновник также сослался на «чудесный пример из собственной жизни», отметив, что распад СССР произошёл именно благодаря санкциям. Однако, Тука затем добавил, что к крушению Советского союза привёл и ряд других факторов, включая гонку вооружений.

«У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире — Советский союз, которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — подчеркнул Тука.

«Украинская сторона страдает в большей степени»

Комментируя заявления киевского чиновника член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Киеву нужно понять обоюдоострый характер ограничительных мер, которые по итогу в большей в мере давят именно на Украину.

«Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что Россия демонстрирует мировому сообществу, что успешно справляется с санкциями.

«Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся … Да, санкции — это плохо, но при том мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем свою экономику и движемся вперёд», — сказал он.

Он также предположил, что подобные заявления Киева направлены на украинский электорат в преддверии предстоящих в 2019 году президентских выборов. По мнению парламентария, граждане Украине не заинтересованны в санкционной борьбе против России. На самом деле они больше обеспокоены ситуацией внутри государства, добавил Цеков.

«Украина со времён украинской весны очень сильно потеряла в плане доходов и развития собственной экономики. Насколько я знаю, многие украинцы бегут из страны в Россию и Европу в поисках заработка, потому что многие серьёзные украинские предприятия были ориентированы на партнерство с российской промышленностью. А сейчас даже оборонному комплексу Украины запрещено поставлять продукцию в Россию, а эта продукция, кроме России, никому не нужна», — пояснил член комитета Госдумы по международным делам.

Отметим, что после прихода к власти на Украине Петра Порошенко произошло снижение уровня товарооборота с Россией. Несмотря на это, согласно данным госстата Украины, Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году. Общий объём импорта и экспорта составил $11,1 млрд При этом показатель обмена товарами между странами гораздо ниже, чем это было в 2011 году. Тогда это значение равнялось почти $49 млрд

При этом в «целях обеспечения национальной безопасности» правительство страны продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года. В этот список, в частности, входит мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты, а также рыба, молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия.

«Недостаток образования»

В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил недостаток образования у представителей украинской власти.

«Во-первых, у руководства Украины или недостаточно образования, или они забыли нашу совместную историю, потому что Советский Союз не санкции развалили … Во-вторых, если бы Тука смотрел выступление президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ, то там всё было понятно», — отметил он в беседе с RT.

Член Госдумы подчеркнул, что многие страны Европы уже недовольны санкциями.

«США и ЕС санкции уже приняли во всех направлениях. И то, что сегодня европейские руководители приезжают к президенту России на встречу говорит о том, что в этих странах также происходит недовольство санкционной политикой. Запрос гражданского общества на сегодняшний день — это налаживание добрососедских отношений с Россией», — пояснил Водолацкий.

В ближайшее время в связи с отсутствием эффекта от санкций будет наблюдаться тренд на их отмену, подчеркнул депутат Антон Морозов.

«Сейчас наоборот уже растёт понимании того, что эти ограничения вредят не столько нам, сколько тем странам, которые их вводят. И уже мы слышим всё чаще дискуссии на тему того, чтобы отменить эти санкции. В перспективе я думаю, что ближайший тренд — движение в сторону отмены санкций, потому что ситуация показывает их абсолютную неэффективность», — подчеркнул он.

Депутат также отметил самодостаточность России. По его словам, российская сторона не будет идти на уступки в связи какими-либо ограничениями вводимым другими государствами.

Власти Украины напрасно верят в силу западных антироссийских санкций, отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик

«Георгий Тука — очередной «уничтожитель России». Одна из психологических черт нового украинского политикума — идолопоклонство перед западными санкциями и вера в их победу. Понимаете — они примеряют их на себя и думают «да, мы бы такого давления не выдержали, обязательно сдались бы, на любых условиях». Им просто невдомек, что можно иначе. Почему украинский, с позволения сказать, политик, так уверен, что нас сломят санкции? Георгию Туке нужно не на санкции смотреть, а на список международных встреч Владимира Путина — Макрон, Меркель, Абэ», — отметил он.

Украинские санкции

В марте 2014 года Украина ввела первые санкции в отношении России. «Южмашу» было запрещено обслуживать российские ракетные комплексы, а всем остальным украинским компаниям — любое сотрудничество с РФ в военной сфере. В середине сентября 2015 года был сформирован санкционный список, куда попало около 400 россиян и свыше 105 юридических лиц, среди которых авиакомпании «Аэрофлот» «Трансаэро» и практически все телекомпании.

В 2016 году Киев запретил использовать российские платёжные системы и популярные социальные сети «Яндекс» и «Вконтакте».

18 мая 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении новых санкций. Документ касается обнародованного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Как подчёркивали в СНБО, санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США , который был опубликован 6 апреля.

Valentyn Ogirenko / Reuters

После обновления в санкционном списке значатся 1748 физических и 756 юридических лиц. Под новые ограничительные меры, в частности, подпали МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, сайты российских телеканалов, а также Московская биржа . Все они якобы причастны «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.