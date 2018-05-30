В Сети появилось видео уничтоженной техники ВСУ под Горловкой

Пользователь Facebook под псевдонимом Ophidian Asp опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР.

В описании к кадрам пользователь утверждает, что на кадрах, сделанных с беспилотника под Горловкой , запечатлено уничтожение командного пункта 24-го батальона, двух БМП и одного грузовика, а также пожар на складе с боеприпасами.

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой республики 26 мая заявило об уничтожении четырех единиц бронетехники, станции контрбатарейной борьбы и нескольких минометных расчетов украинских силовиков в районе Горловки за последние несколько дней.

"По подтвержденным данным, террористы ООС под Горловкой за последние дни потеряли два танка, две БМП, одну станцию контрбатарейной борьбы американского производства, несколько минометов с расчетами и более десяти автомобилей и специальной военной техники", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Несколькими днями ранее в ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ предприняли новую попытку атаки в районе Горловки, в результате которой погибли около 10 силовиков, также был потерян танк и БМП.

Горловка, которая находится под контролем ДНР, расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка . Город, в котором проживают около 250 тысяч человек, регулярно подвергается обстрелам.