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Появилось видео уничтоженной техники ВСУ под Горловкой
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В Сети появилось видео уничтоженной техники ВСУ под Горловкой 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователь Facebook под псевдонимом Ophidian Asp опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР.
В описании к кадрам пользователь утверждает, что на кадрах, сделанных с беспилотника под Горловкой, запечатлено уничтожение командного пункта 24-го батальона, двух БМП и одного грузовика, а также пожар на складе с боеприпасами.
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой республики 26 мая заявило об уничтожении четырех единиц бронетехники, станции контрбатарейной борьбы и нескольких минометных расчетов украинских силовиков в районе Горловки за последние несколько дней.
"По подтвержденным данным, террористы ООС под Горловкой за последние дни потеряли два танка, две БМП, одну станцию контрбатарейной борьбы американского производства, несколько минометов с расчетами и более десяти автомобилей и специальной военной техники", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Несколькими днями ранее в ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ предприняли новую попытку атаки в районе Горловки, в результате которой погибли около 10 силовиков, также был потерян танк и БМП.
Горловка, которая находится под контролем ДНР, расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Город, в котором проживают около 250 тысяч человек, регулярно подвергается обстрелам.
В Донбассе 30 апреля завершилась "антитеррористическая" операция Украины, ее сменила операция Объединенных сил (ООС). Сейчас руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. После смены формата операции Киев не исключил точечных "антитеррористических операций".
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