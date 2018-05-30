Басурин раскрыл подробности о готовящейся атаке ВСУ

Басурин на карте раскрыл подробности о готовящейся масштабной атаке ВСУ

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин раскрыл тактику украинских военных по захвату Донбасса.

Заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин на карте показал, как руководство Вооруженных сил Украины планирует начать атаку на Донбасс.

Он отметил, что разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, которая запрещена Минскими соглашениями на линии соприкосновения. Техника появляется в различных участках и постоянно перемещается по всей линии фронта.

«Беспокоящие обстрелы в различных районах по линии соприкосновения. В частности, обстрел многострадального Докучаевска, БМП стреляют. Перед этим стреляли по жилым кварталам. Решили сосредоточить в районе Гранитного артиллерию и танки, проходит неделя, они перемещаются в Старогнатовку, проходит еще какое-то время — сюда, ближе к Докучаевску, или уходят на юг, к Азовскому морю», — рассказал Басурин.

По его словам, если рассматривать худший сценарий и Украина решила пойти в наступление, то возможны несколько вариантов развития конфликта.