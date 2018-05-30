Басурин раскрыл подробности о готовящейся атаке ВСУ

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин раскрыл тактику украинских военных по захвату Донбасса.
Заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин на карте показал, как руководство Вооруженных сил Украины планирует начать атаку на Донбасс.
Он отметил, что разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, которая запрещена Минскими соглашениями на линии соприкосновения. Техника появляется в различных участках и постоянно перемещается по всей линии фронта.
«Беспокоящие обстрелы в различных районах по линии соприкосновения. В частности, обстрел многострадального Докучаевска, БМП стреляют. Перед этим стреляли по жилым кварталам. Решили сосредоточить в районе Гранитного артиллерию и танки, проходит неделя, они перемещаются в Старогнатовку, проходит еще какое-то время — сюда, ближе к Докучаевску, или уходят на юг, к Азовскому морю», — рассказал Басурин.
По его словам, если рассматривать худший сценарий и Украина решила пойти в наступление, то возможны несколько вариантов развития конфликта.
«Если ВСУ не захотят считаться со своими потерями, то с военной точки зрения и для масштаба они могут зайти в город Донецк со стороны Спартака, потому что линия фронта проходит там. Кроме того, там частный сектор и многоэтажки. Это если не жалко своих людей, и они хотят много крови. Если тактически хотят добиться успеха — то это по югу с выходом к российской границе и постепенным поднятием вверх на север, встречным ударом со стороны Горловки. Шахтерск, Иловайск соединяются, мы в большом окружении, такие же удары на Луганщине, эти планы они вынашивают», — добавил Басурин.