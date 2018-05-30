Ещё
Басурин раскрыл подробности о готовящейся атаке ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басурин на карте раскрыл подробности о готовящейся масштабной атаке ВСУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин раскрыл тактику украинских военных по захвату Донбасса.
Заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин на карте показал, как руководство Вооруженных сил Украины планирует начать атаку на Донбасс.
Он отметил, что разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, которая запрещена Минскими соглашениями на линии соприкосновения. Техника появляется в различных участках и постоянно перемещается по всей линии фронта.
«Беспокоящие обстрелы в различных районах по линии соприкосновения. В частности, обстрел многострадального Докучаевска, БМП стреляют. Перед этим стреляли по жилым кварталам. Решили сосредоточить в районе Гранитного артиллерию и танки, проходит неделя, они перемещаются в Старогнатовку, проходит еще какое-то время — сюда, ближе к Докучаевску, или уходят на юг, к Азовскому морю», — рассказал Басурин.
По его словам, если рассматривать худший сценарий и Украина решила пойти в наступление, то возможны несколько вариантов развития конфликта.
«Если ВСУ не захотят считаться со своими потерями, то с военной точки зрения и для масштаба они могут зайти в город Донецк со стороны Спартака, потому что линия фронта проходит там. Кроме того, там частный сектор и многоэтажки. Это если не жалко своих людей, и они хотят много крови. Если тактически хотят добиться успеха — то это по югу с выходом к российской границе и постепенным поднятием вверх на север, встречным ударом со стороны Горловки. Шахтерск, Иловайск соединяются, мы в большом окружении, такие же удары на Луганщине, эти планы они вынашивают», — добавил Басурин.
ТК «Звезда»: последние новости
В ДНР заявили о переброске украинской армией тяжелого вооружения под Горловку Врачи Солсбери прокололись на лжи Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера после допроса
Комментарии2  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу транзита газа через Украину363
У российского актера трагически погиб сын16
Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня19
Болгария извинилась перед Россией74
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии13
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
00:52
Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение