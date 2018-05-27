Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои 

Сотрудники Службы безопасности Украины погибли в зоне Операции объединенных сил в Донбассе в результате столкновений с военнослужащими украинской армии, утверждают в Луганске.
Как заявил в воскресенье представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, у бойцов Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ возник конфликт с военнослужащими ВСУ "во время передела сфер влияния в зоне проведения так называемой ООС", передает ТАСС.
По словам Марочко, в СБУ гибель своих сотрудников признали, но сообщили, что бойцы попали под артобстрел подразделений народной милиции ЛНР. В этой связи представитель республики напомнил, что тяжелое вооружение народной милиции от линии соприкосновения отведено, и это подтверждают отчеты ОБСЕ.
Ранее в воскресенье на официальном сайте СБУ появилась информация о том, что группа сотрудников СБУ выполняла боевое задание в зоне операции, однако попала под артобстрел, двое бойцов: подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев — погибли, еще один военнослужащий, имя которого не названо, тяжело ранен.