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Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
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Украинские силовики перебросили под Горловку танки и САУ 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Вооруженные силы Украины перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные ДНР.
Басурин сообщил, что в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, передает «Донецкое агентство новостей».
«Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города», — сказал Басурин.
Он призвал наблюдателей от ОБСЕ проверить ситуацию с воздуха, а также усилить мониторинг местности с помощью патрулей, чтобы тяжелые вооружения были отведены в тыловые районы в соответствии с Минскими соглашениями.
За последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за сутки погибли около 20 украинских силовиков.
>> В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов
В среду украинские силовики продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.
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