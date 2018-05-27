Украинские силовики перебросили под Горловку танки и САУ

Вооруженные силы Украины перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные ДНР.

Басурин сообщил, что в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, передает «Донецкое агентство новостей».

«Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города», — сказал Басурин.

Он призвал наблюдателей от ОБСЕ проверить ситуацию с воздуха, а также усилить мониторинг местности с помощью патрулей, чтобы тяжелые вооружения были отведены в тыловые районы в соответствии с Минскими соглашениями.

За последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за сутки погибли около 20 украинских силовиков.

В среду украинские силовики продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.