Террористы выпустили заявление об атаке на россиян в Сирии

Террористы выпустили заявление об атаке на российские войска в Сирии

На подконтрольных террористам «Исламского государства» ресурсах появилось заявление относительно нападения боевиков на колонну и казармы российско-сирийских войск в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибли четыре российских военных.

Боевики утверждают, что напали не только на сирийско-российскую колонну, но и на казармы, расположенные в пустынной местности провинции Дейр-эз-Зор. По данным террористов, при атаке на колонну были убиты около 15 солдат, в том числе российские, сообщает Telegram-канал WarJournal со ссылкой на информационные ресурсы террористов.

Кроме того, были убиты восемь сирийских военных и еще пять захвачены в плен при атаке на казармы армии САР.

Также заявляется об уничтожении трех грузовиков и «военного автомобиля», повреждении системы залпового огня, бронированного автомобиля и БТР.

Напомним, в воскресенье стало известно, что при обстреле со стороны террористов погибли четверо российских военных, еще трое пострадали. В завязавшемся бою на месте нападения на артиллерийскую батарею было уничтожено 43 террориста.

В воскресенье в Забайкалье похоронили всех погибших российских военных. Судя по всему, бой произошел 23 мая.