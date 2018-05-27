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Террористы выпустили заявление об атаке на россиян в Сирии
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Террористы выпустили заявление об атаке на российские войска в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
На подконтрольных террористам «Исламского государства» ресурсах появилось заявление относительно нападения боевиков на колонну и казармы российско-сирийских войск в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибли четыре российских военных.
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Боевики утверждают, что напали не только на сирийско-российскую колонну, но и на казармы, расположенные в пустынной местности провинции Дейр-эз-Зор. По данным террористов, при атаке на колонну были убиты около 15 солдат, в том числе российские, сообщает Telegram-канал WarJournal со ссылкой на информационные ресурсы террористов.
Кроме того, были убиты восемь сирийских военных и еще пять захвачены в плен при атаке на казармы армии САР.
Также заявляется об уничтожении трех грузовиков и «военного автомобиля», повреждении системы залпового огня, бронированного автомобиля и БТР.
Напомним, в воскресенье стало известно, что при обстреле со стороны террористов погибли четверо российских военных, еще трое пострадали. В завязавшемся бою на месте нападения на артиллерийскую батарею было уничтожено 43 террориста.
В воскресенье в Забайкалье похоронили всех погибших российских военных. Судя по всему, бой произошел 23 мая.
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