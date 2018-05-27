«Наивных в Пхеньяне нет»

Откажется ли КНДР от ядерных сил ради объединения Кореи

На этой неделе северокорейская тема стала самой обсуждаемой в СМИ. Огромный резонанс вызвало закрытие ядерного полигона 24 мая в Пхунгери и заявление Белого дома об отказе президента США Дональда Трампа провести переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Однако уже 25 мая, общаясь с журналистами, глава Белого дома изменил своё отношение к встрече с северокорейским коллегой. В частности, Трамп сообщил, что судьба переговоров окончательно не решена и они ещё могут состояться. 26 мая пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американская правительственная делегация отправится в Сингапур, чтобы подготовить площадку для встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на случай, «если она состоится».

Без потерь

Москве переменчивую позицию президента США назвали провокацией и «игрой на нервах» мирового сообщества. Российские депутаты и сенаторы обратили внимание, что сообщение об отмене саммита в Сингапуре появилось через несколько часов после новости о ликвидации северокорейского полигона.

Впрочем, как заявили опрошенные RT эксперты, уничтожение площадки для ядерных испытаний не окажет какого-либо влияния на развитие Ракетных войск Корейской народной армии (КНА). По словам специалистов, взрыв ядерного полигона стал в большей степени демонстрацией добрых намерений Пхеньяна.

«Это был скорее жест доброй воли. КНДР закрыла полигон в соответствии с общепринятыми форматами, применив стандартную для аналогичных случаев процедуру. Северяне завалили штольни и вывезли оборудование. В случае обострения обстановки они относительно легко могут воссоздать полигон или найти новую площадку», — заявил в беседе с RT эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталёв.

Однако, как полагает Хрусталёв, у Пхеньяна, скорее всего, отпала острая необходимость в проведении подземных ядерных взрывов. В 2017 году Северная Корея шестой раз взорвала термоядерный боеприпас. Такого количества испытаний, как уточнил собеседник RT, достаточно для создания ядерного оружия, отвечающего заданным требованиям по качеству.

«Все ядерные державы отказались от классических ядерных испытаний путём полномасштабного взрыва зарядов. Существует целый ряд технологий, позволяющих проверять принципиальную работоспособность зарядов без классических ядерных взрывов. Например, технология «подкритических экспериментов» (испытание макетов боеприпасов), метод компьютерного моделирования и т.д.», — отметил Хрусталёв.

Современное международное право, в том числе Договор о запрещении ядерных испытаний, не квалифицирует подобные методы как ядерные испытания. По мнению эксперта, скорее всего, КНДР обладает технологиями, которые позволяют моделировать взрыв термоядерных боеприпасов.

Демонтаж ядерного полигона в Пхунгери © RT

Полувековая программа

Ракетно-ядерная программа КНДР была запущена в 1960-е годы, в период восстановления экономики после разрушительной войны с Югом и американскими войсками. На тот момент северяне не обладали необходимой научно-производственной базой.

В процессе создания ядерного оружия Пхеньян был вынужден опираться на собственные ресурсы. Амбициозные планы руководства КНДР не встретили поддержки со стороны СССР и Китая

За полвека научно-конструкторских изысканий, экспериментов и испытаний северянам удалось создать семейство баллистических ракет всех типов дальности, включая межконтинентальные. В составе Ракетных войск КНА присутствуют ракеты шахтного и мобильного базирования.

«Ким Чен Ыну удалось выполнить главную задачу — создать оружие сдерживания, способное нанести непоправимый ущерб агрессору. Однако ядерные силы Пхеньяна находятся на технологическом уровне советских РВСН 1960-х годов. Северокорейские ракеты слабо защищены от средств ПРО, также вызывает сомнения их точность», — сказал RT генерал-майор запаса Павел Золотарёв.

Однако недостатки, которые есть у ядерного арсенала Пхеньяна, не являются критическими. По мнению эксперта, ни одна, даже самая современная, система противоракетной обороны не может гарантировать стопроцентное уничтожение всех баллистических целей, особенно в случае массированного единовременного удара.

«Южные соседи КНДР и американцы решили не проверять на практике боеспособность Ракетных войск северян. Да и Пхеньян создавал ракеты не для того, чтобы бить по какой-либо стране. Ядерное оружие необходимо КНДР для обеспечения суверенитета и безопасности», — подчеркнул Золотарёв.

Испытания северокорейской баллистической ракеты © KCNA / Reuters

Гарант суверенитета

Опрошенные RT эксперты полагают, что Пхеньян не станет отказываться от ядерного оружия, но готов пойти на уступки в виде ограничений на испытания и сокращения арсенала. По словам аналитиков, полная денуклеаризация Корейского полуострова невозможна из-за агрессивного поведения западных государств.

«Наивных людей в Пхеньяне нет. У Ким Чен Ына перед глазами достаточно примеров того, как Вашингтон и его союзники обходились с непокорными режимами. Ещё свежи в памяти события в Югославии, Ираке и Ливии. Вывод напрашивается сам собой: только обладание ядерной дубинкой может уберечь страну от вторжения», — отметил Золотарёв.

Эксперт уверен, что Северная Корея продолжит укреплять мощь вооружённых сил, в том числе ядерного компонента. Прежде всего усилия КНДР будут направлены на развитие космических технологий. Пхеньян остро нуждается в увеличении количества спутников.

Владимир Хрусталёв также считает, что текущие ограничения на испытания ядерного оружия не помешают северянам продолжить качественное и количественное улучшение армии, а также ракетно-ядерного потенциала.